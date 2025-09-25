Tổng Bí thư: 'Kiên quyết chống lợi ích nhóm, sự hướng lái chính sách'

Sáng 25.9, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Quốc hội. Đồng thời, cũng thể hiện quyết tâm xây dựng Quốc hội thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I ẢNH: TUẤN MINH

"Nếu chậm chân là chúng ta sẽ bị tụt hậu"

Điểm lại những kết quả trong hoạt động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiều nội dung đổi mới mang tính đột phá đã được triển khai và mang lại kết quả thiết thực. Các mặt công tác cơ bản của Quốc hội từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều có những chuyển biến rất tích cực.

Cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đề nghị cần nghiêm túc nhìn nhận chất lượng của một số đạo luật chưa cao, còn tình trạng chồng chéo, thiếu tính khả thi, chậm bắt nhịp với yêu cầu mới của thực tiễn.

Cùng đó, quá trình thẩm tra, phản biện đôi khi còn hình thức, chưa thực sự phát huy đầy đủ trí tuệ của tập thể. Công tác giám sát có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa đi sâu đến tận cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân...

Theo Tổng Bí thư, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hai mục tiêu 100 năm đặt ra rất cao, đòi hỏi phải rất nỗ lực và phải có những chủ trương, quyết sách đột phá để phát triển với tốc độ nhanh, tăng trưởng GDP phải đạt liên tục hai con số nhưng vẫn phải đảm bảo phát triển bền vững.

Trong khi đó, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. "Các nước trên thế giới đều tập trung cho mục tiêu phát triển, không chờ đợi chúng ta. Đây là giai đoạn bước ngoặt, là cơ hội lịch sử để đất nước vươn mình, nếu chậm chân là chúng ta sẽ bị tụt hậu", Tổng Bí thư nêu rõ.

Bối cảnh đó, theo Tổng Bí thư, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu "biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển", góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: TUẤN MINH

"Tính Đảng không làm giảm đi tính dân chủ"

Tổng Bí thư gợi mở 2 yêu cầu, 4 định hướng công tác trọng tâm đối với nhiệm vụ của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, yêu cầu thứ nhất là nâng cao tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là yêu cầu mang tính bản chất của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổng Bí thư nêu rõ, điều này không chỉ trong lời nói mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: hạnh phúc, ấm no, tự do của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước.

Yêu cầu thứ hai là cần phải nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội. Theo Tổng Bí thư, đây là yêu cầu xuyên suốt, bảo đảm Quốc hội ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết. "Tính Đảng không làm giảm đi tính dân chủ, mà trái lại là định hướng để dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ", Tổng Bí thư khẳng định.

Đối với những đại biểu Quốc hội là đảng viên, Tổng Bí thư nêu rõ, phải thực hiện tốt "trách nhiệm kép" của mình, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Quốc hội; giữa ý chí, nguyện vọng của nhân dân với những quyết sách hệ trọng của đất nước.

Giám sát phải truy đến cùng trách nhiệm

Về 4 định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Về lập pháp, Tổng Bí thư lưu ý, phải xác định đây là công tác "đột phá của đột phá", không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Tổng Bí thư lưu ý cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập, phát triển khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả tư duy mới trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời phải cảnh giác, kiên quyết phòng, chống tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, của sự hướng lái chính sách bởi các thế lực thù địch hay vận động thiếu minh bạch, bảo đảm mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về giám sát tối cao, Tổng Bí thư nêu rõ, trong giai đoạn mới, giám sát tối cao phải thật sự đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết nhất như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân... Trong công tác giám sát, không chỉ "nghe báo cáo" mà phải đi thực tế, đối thoại trực tiếp với nhân dân, với đối tượng chịu tác động của chính sách.

"Quan trọng hơn, phải truy đến cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm, có chế tài rõ ràng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong sáng 25.9, Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I đã bế mạc sau 2 ngày làm việc ẢNH: TUẤN MINH

Với việc quyết định các vấn đề quan trọng, Tổng Bí thư đề nghị, Quốc hội phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn về hội nhập quốc tế, hay những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ… Mọi quyết định Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Trọng tâm tiếp theo, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, bảo đảm hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất.

Trọng tâm là tiếp tục cải tiến việc xây dựng chương trình kỳ họp, phương thức thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn quy trình thẩm tra, tiếp xúc cử tri, giám sát... Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đại biểu Quốc hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tổng Bí thư nêu rõ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, "vừa hồng vừa chuyên", có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết.