Khu thương mại tự do Đà Nẵng: Được giao đất không qua đấu giá, đấu thầu

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh một số chính sách đặc thù đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng quy định tại Nghị quyết số 136/2024/QH15.

Việc giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng ẢNH: HOÀNG SƠN

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là việc Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi bổ sung khoản 4 quy định chính sách về đất đai đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng tương tự tại khoản 2 điều 10 Nghị quyết số 226/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hải Phòng.

Cụ thể, trừ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, UBND thành phố được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với dự án đầu tư trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực dưới đây:

Đầu tư xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn, công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE), chip, vật liệu bán dẫn; công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; công nghệ tự động hóa; công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp mũi nhọn; hạ tầng năng lượng, hạ tầng số; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng, trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, trung tâm logistics, trung tâm thương mại, cảng cạn, kho hàng hóa và dịch vụ logistics.

"Việc giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, hỗ trợ phát triển và tiến tới vận hành nhanh chóng khu thương mại tự do; rút ngắn đáng kể thời gian xúc tiến đầu tư và triển khai dự án nhờ đơn giản hóa quy trình chấp thuận; ổn định chi phí thuê đất", Bộ Tài chính lý giải.

Dự thảo nghị quyết cũng điều chỉnh quy định kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thành cấp xã để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Nhà đầu tư được thực hiện thủ tục đầu tư đặc biệt

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 5 tương tự điểm a khoản 1 điều 10 Nghị quyết số 226/2025/QH15.

Nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi cao nhất trong cùng một thời gian ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Quốc hội theo quy định của luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các dự án trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thực hiện thủ tục đầu tư đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư trong các ngành, nghề, lĩnh vực tương tự ngành, nghề, lĩnh vực thuộc diện giao đất mà không cần đấu giá, đấu thầu nêu trên.

Việc đề xuất áp dụng chính sách này sẽ mở rộng lĩnh vực áp dụng cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng so với quy định tại điều 36a của luật 57/2024/QH15.

Hiện tại, điều 36a chỉ áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt cho các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trung tâm đổi mới sáng tạo và R&D. Trong khi đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ tập trung vào các lĩnh vực này mà còn có các ngành chiến lược khác như logistics, thương mại - dịch vụ.

Mặt khác, với thủ tục đầu tư đặc biệt, quy trình thực hiện dự án đầu tư có khác biệt so với các dự án đầu tư thông thường khác, lược bỏ khá nhiều các loại giấy phép, thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện đầu tư, chuyển từ cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, rút ngắn rất lớn thời gian triển khai, thực hiện dự án.

Ngoài các ưu đãi đầu tư quy định tại khoản này, dự án đầu tư tại các khu chức năng thuộc khu thương mại tự do còn được hưởng ưu đãi như ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư tại khu kinh tế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về đất đai, pháp luật về tín dụng, pháp luật về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau trong cùng một thời gian, chính sách này cho phép nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi cao nhất.