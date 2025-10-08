Ngổn ngang hiện trường vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong

Sáng 8.10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Bình Dương (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Quán nhậu nơi Sang lái ô tô lao vào ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo thông tin ban đầu, tối 7.10, Đặng Văn Sang (27 tuổi, ở thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) cùng nhóm bạn đến quán ốc trên đường Nguyễn Nhạc (xã Bình Dương) để ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Sang và Nguyễn Quang Sơn (26 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sang lấy con dao trong quán rượt đuổi, đánh Sơn, nhưng được một số người can ngăn.

Sau đó, Sang lên xe ô tô định bỏ về thì bị Sơn tiếp tục thách thức. Sơn rời quán đang nhậu, qua quán Xóm Nhậu trên đường Nguyễn Nhạc, cách đó vài căn nhà. Thấy vậy, Sang quay đầu xe, rú ga lao thẳng vào quán nhậu nơi Sơn đang đứng.

Cú tông mạnh khiến bà L.T.Q (55 tuổi, mẹ của chủ quán Xóm Nhậu) đứng gần đó bị hất văng, tử vong tại chỗ; Sơn bị gãy xương đòn, được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn đến khu vực đầm Trà Ổ, cách hiện trường khoảng 5 km. Khoảng 5 giờ sáng 8.10, được sự vận động của người thân và cơ quan công an, Sang đã ra đầu thú.

Đến 5 giờ sáng 8.10, Đặng Văn Sang đã đến cơ quan công an để đầu thú ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện trường vụ ô tô lao vào quán nhậu vẫn còn ngổn ngang. Bàn ghế đổ vỡ, ba trụ sắt chống mái che bị gãy gập, nhiều vật dụng hư hỏng. Trên nền xi măng, những vệt bánh xe chà xát tạo thành các đường trắng xóa kéo dài từ ngoài cửa vào sâu trong quán.

Sau một đêm, người dân địa phương vẫn chưa hết xôn xao bàn luận về vụ việc nói trên. Ông Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, ở thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương), người chứng kiến vụ việc, kể lại: "Lúc đó có rất đông người hiếu kỳ chạy đến xem, bên trong quán Xóm Nhậu hỗn loạn, bàn ghế ngổn ngang, ai cũng hoảng sợ. Hành vi của Sang quá manh động, khiến người dân địa phương hoang mang".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã Bình Dương đã có mặt bảo vệ hiện trường, trấn an tinh thần người dân và ổn định an ninh trật tự khu vực.

Ông Đinh Công Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, cho biết sáng 8.10, gia đình đã tổ chức tang lễ cho bà Q. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại tại hiện trường vụ việc nói trên vào sáng 8.10:

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bàn ghế đổ ngã ngổn ngang ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khung cảnh ngổn ngang phía trong quán Xóm Nhậu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ ẢNH: ĐỨC NHẬT











