Thời sự

Ô tô lao vào quán nhậu ở Gia Lai, 1 người tử vong

Đức Nhật
Đức Nhật
08/10/2025 08:18 GMT+7

Tối 7.10, một ô tô lao vào quán nhậu ở xã Bình Dương (Gia Lai) khiến 1 người tử vong và một số người bị thương.

Sáng 8.10, một lãnh đạo xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô lao thẳng vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, một số người bị thương.

Ô tô điên lao vào quán nhậu ở Gia Lai, ít nhất 1 người tử vong- Ảnh 1.

Chiếc ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, một số người bị thương

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh từ camera của quán ghi lại, khoảng 21 giờ 42 ngày 7.10, một ô tô màu trắng bất ngờ lao qua trước cửa quán Xóm Nhậu (xã Bình Dương), sau đó dừng lại và quay đầu. Thời điểm này, phía trước quán có nhiều người đang đứng trò chuyện và chuẩn bị ra về.

Trong lúc quay đầu, chiếc xe leo lên dải phân cách cứng giữa đường, làm hỏng phần đuôi. Tuy nhiên, tài xế không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga, lao thẳng vào quán nhậu, nơi có đông người bên trong.

Chiếc ô tô đâm trúng một người đàn ông và một phụ nữ đang đứng trước quán, cuốn theo nhiều bàn ghế, gây cảnh hỗn loạn. Sau cú tông mạnh, tài xế lùi xe ra cửa quán rồi bước xuống trong sự bàng hoàng của mọi người.

Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, một số người khác bị thương.

Ô tô điên lao vào quán nhậu ở Gia Lai, ít nhất 1 người tử vong- Ảnh 2.

Sau khi gây ra vụ việc, nam tài xế bước xuống xe rồi rời khỏi hiện trường, để lại chiếc ô tô tại quán nhậu

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nhiều đoạn clip ghi lại lúc ô tô lao thẳng vào quán nhậu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, cho rằng tài xế có dấu hiệu cố tình điều khiển ô tô lao vào quán.

Sáng 8.10, ông Phan Xuân Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương tỉnh Gia Lai cho biết tài xế lái xe ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong đã ra trình diện. Tài xế lái xe là Đặng Văn Sang (27 tuổi, ở thôn Vĩnh Bình).

Theo thông tin ban đầu, tối 7.10, Đặng Văn Sang nhậu cùng bạn bè tại một quán ốc (thuộc xã Bình Dương). Tại đây Sang và một người khác xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bực tức, Sang liền ra lấy ô tô rồi quay lại với mục đích tông vào người vừa thách thức mình. Tuy nhiên Sang đã tông xe vào quán Xóm Nhậu ở kế bên, trúng bà Lương Thị Quyến (55 tuổi, mẹ của chủ quán Xóm Nhậu) và vài người khác. Vụ việc khiến bà Quyến tử vong tại chỗ, vài người khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đảng ủy xã Bình Dương đã chỉ đạo Công an xã đến hiện trường xác minh, điều tra đồng thời vận động Đặng Văn Sang ra đầu thú.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao vào quán nhậu gây hậu quả nghiêm trọng này.

Khám phá thêm chủ đề

Quán nhậu ô tô lao vào quán nhậu tử vong bị thương Gia Lai Ô tô
