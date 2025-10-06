Tai nạn tại ngã ba Nghĩa trang Trường Sơn, 1 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 6.10, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Cú va chạm khiến 1 người trong ô tô tử vong, 3 người bị thương ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào 12 giờ 10 phút ngày 6.10. Thời điểm này, ô tô BS 30M - 051.46 do anh V.H (34 tuổi, ở TP.Hà Nội) điều khiển, trên xe chở theo 3 người gồm chị L.T.H (38 tuổi), anh D.Đ.T (39 tuổi) và bà N.T.T.H (47 tuổi).

Khi ô tô BS 30M - 051.46 lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ra điểm giao nhau với tuyến đường Hồ Chí Minh thì va chạm với xe tải BS 73C - 169.97 kéo theo rơ moóc 73RM - 002.50 do tài xế H.V.D (29 tuổi, ở xã Trường Ninh, Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam.

Vụ va chạm khiến ô tô bị hư hỏng nặng ẢNH: BÁ HOÀNG

Vụ tai nạn khiến bà N.T.T.H tử vong tại chỗ, 3 người còn lại trên ô tô bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tại hiện trường tai nạn, ô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến một người tử vong đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.