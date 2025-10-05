Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Bắt giữ 2 người Lào vận chuyển 500 kg ma túy qua Việt Nam

Thanh Lộc
Thanh Lộc
05/10/2025 20:32 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa ngăn chặn vụ 2 nghi phạm người Lào vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam. Số lượng tang vật thu được là 500 kg ma túy các loại.

Tối 5.10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị đã ngăn chặn thành công một vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào qua Việt Nam.

Quảng Trị: 2 người Lào bị bắt khi vận chuyển 500 kg ma túy về Việt Nam- Ảnh 1.

500 kg ma túy do 2 nghi phạm người Lào vận chuyển từ Lào qua Việt Nam

ẢNH: THANH LỘC

Vụ việc xảy ra lúc 16 giờ chiều nay (5.10) tại xã Dân Hóa (Quảng Trị), lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm người Lào, tang vật thu giữ là 500 kg ma túy các loại, chủ yếu là dòng methamphetamine và một số tang vật khác.

Toàn bộ số tang vật đã bị thu giữ, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Tin liên quan

Tú 'cơ' phi tang ma túy xuống bồn cầu như thế nào?

Tú 'cơ' phi tang ma túy xuống bồn cầu như thế nào?

Tú 'cơ', mắt xích quan trọng trong chuyên án vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về TP.HCM đã phi tang tang vật xuống bồn cầu nhằm thoát tội, nhưng bất thành.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Quảng Trị vận chuyển ma túy Biên phòng Quảng Trị bắt giữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận