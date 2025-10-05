Quảng Trị: Bắt giữ 2 người Lào vận chuyển 500 kg ma túy qua Việt Nam

Tối 5.10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị đã ngăn chặn thành công một vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào qua Việt Nam.

500 kg ma túy do 2 nghi phạm người Lào vận chuyển từ Lào qua Việt Nam ẢNH: THANH LỘC

Vụ việc xảy ra lúc 16 giờ chiều nay (5.10) tại xã Dân Hóa (Quảng Trị), lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm người Lào, tang vật thu giữ là 500 kg ma túy các loại, chủ yếu là dòng methamphetamine và một số tang vật khác.

Toàn bộ số tang vật đã bị thu giữ, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



