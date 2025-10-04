Bắt khẩn cấp bà chủ lò chó và 2 nghi phạm trộm cắp

Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với hai nghi phạm trộm chó, gồm: Trần Minh Trung (25 tuổi, ở TP.HCM), Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, ở Đồng Nai) về hành vi "trộm cắp tài sản"; Trần Thị Vân (41 tuổi) về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp nhóm trộm chó ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Trung bàn bạc với Vinh, chuẩn bị công cụ đi trộm chó để kiếm tiền tiêu xài.

Rạng sáng 2.10, cả hai dùng súng điện tự chế, bắt trộm được 4 con chó tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An (Bình Dương cũ). Cả hai đem số chó này đến bán cho Vân ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) với giá 40.000 đồng/kg. Trong lúc đang cân chó thì bị công an kiểm tra, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 4 con chó đã chết (tổng trọng lượng khoảng 70 kg) và 6 con chó khác không rõ nguồn gốc được Vân mua từ trước. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 bộ súng bắn điện tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy gây án... Theo kết quả giám định của cơ quan công an, 4 con chó bị trộm có trị giá hàng chục triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Minh Trung, Nguyễn Thành Vinh về hành vi "trộm cắp tài sản" và Trần Thị Vân về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan vụ trộm chó.