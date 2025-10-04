Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt khẩn cấp bà chủ lò chó và 2 nghi phạm trộm cắp

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
04/10/2025 13:33 GMT+7

Hai nam thanh niên rủ nhau đi trộm chó, đang bán thì bị Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ập vào bắt giữ.

Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với hai nghi phạm trộm chó, gồm: Trần Minh Trung (25 tuổi, ở TP.HCM), Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, ở Đồng Nai) về hành vi "trộm cắp tài sản"; Trần Thị Vân (41 tuổi) về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp nhóm trộm chó - Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp nhóm trộm chó

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Trung bàn bạc với Vinh, chuẩn bị công cụ đi trộm chó để kiếm tiền tiêu xài.

Rạng sáng 2.10, cả hai dùng súng điện tự chế, bắt trộm được 4 con chó tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An (Bình Dương cũ). Cả hai đem số chó này đến bán cho Vân ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) với giá 40.000 đồng/kg. Trong lúc đang cân chó thì bị công an kiểm tra, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 4 con chó đã chết (tổng trọng lượng khoảng 70 kg) và 6 con chó khác  không rõ nguồn gốc được Vân mua từ trước. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 bộ súng bắn điện tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy gây án... Theo kết quả giám định của cơ quan công an, 4 con chó bị trộm có trị giá hàng chục triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Minh Trung, Nguyễn Thành Vinh về hành vi "trộm cắp tài sản" và Trần Thị Vân về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan vụ trộm chó.

Tin liên quan

Công an TP.HCM phối hợp truy bắt kẻ trộm ô tô như 'phim hành động'

Công an TP.HCM phối hợp truy bắt kẻ trộm ô tô như 'phim hành động'

Đang đi tuần tra, Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhận thông tin, lập tức phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt kẻ trộm ô tô rồi bỏ chạy.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM Trộm Chó bắt khẩn cấp trộm chó bằng súng điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận