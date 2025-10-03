Công an TP.HCM kêu gọi người dân 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 3.10, Công an TP.HCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Công an TP.HCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi người dân phối hợp hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Đây là bước quan trọng để phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.

Sau một tháng triển khai, thành phố đã hợp nhất dữ liệu từ ba địa phương trước khi sáp nhập (TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) thành khối thống nhất với 4.771.634 thửa đất. Tuy nhiên, chiến dịch vẫn gặp nhiều khó khăn do thông tin chủ sử dụng đất và giấy tờ chưa đồng bộ, thống nhất.

Theo Công an TP.HCM, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Trước hết, cắt giảm thủ tục hành chính: thông tin được chuẩn hóa sẽ giúp giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai. Kế đến, quyền lợi được bảo đảm: dữ liệu đất đai, nhà ở của người dân được cập nhật chính xác, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trên môi trường số. Cuối cùng là tích hợp tiện ích số: dữ liệu sau khi làm sạch được đưa vào các nền tảng công nghệ như ứng dụng VNeID và miniApp thông tin đất đai, giúp người dân dễ dàng tra cứu, sử dụng.

Từ ngày 1.7.2024, VNeID đã trở thành ứng dụng định danh điện tử duy nhất để công dân đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia.

Mới đây, ngày 13.9, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg thúc đẩy giải pháp công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư và định danh điện tử.

Để chiến dịch thành công, TP.HCM khuyến nghị người dân chủ động phối hợp cung cấp, xác thực thông tin đất đai và nhân thân. Cụ thể, người dân có thể phối hợp với công an cơ sở, cán bộ văn hóa, xã hội, tổ dân phố/khu phố để kê khai, bổ sung thông tin (đến bàn hướng dẫn tại UBND hoặc trung tâm dịch vụ hành chính công để được hỗ trợ). Khi đi, mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/nhà ở (sổ đỏ, sổ hồng) cùng CCCD để đối chiếu, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thành phố hiện có khoảng 2 triệu chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chưa đầy đủ thông tin, trong đó nhiều trường hợp thay đổi CMND/CCCD hoặc giấy chứng nhận được cấp trên nhiều loại bản đồ khác nhau.

Công an TP.HCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội và các hình thức trực quan để người dân tiếp cận thông tin dễ dàng.

“Mọi sự phối hợp, chủ động của người dân là yếu tố quyết định giúp TP.HCM hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”, đại diện Công an TP.HCM nhấn mạnh.