Chánh án Lê Minh Trí: 'Tiếp tục sửa luật Đất đai để sát với thực tiễn'

Sáng 2.10, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 3 gồm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định (quận 8 cũ), kết nối trực tuyến với cử tri phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn (quận 5 cũ); phường Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng (quận 11 cũ) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã đóng góp nhiều ý kiến trong các vấn đề lớn hiện nay như luật Đất đai, thành lập tòa án sơ thẩm chuyên biệt, lừa đảo trên mạng xã hội...

Bà Mạc Kim Hồng, cử tri phường Chánh Hưng nêu ý kiến, hiện nay các nền tảng mạng xã hội không ngừng phát triển, qua đó cũng thể hiện được trình độ tư duy nắm bắt thông tin rất nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn còn một vài hạn chế như các phần tử xấu đã đưa lên một số hình ảnh, thông tin sai lệch, không đúng sự thật, tạo sự hoang mang lo lắng cho người dân.

Bà Mạc Kim Hồng, cử tri phường Chánh Hưng ẢNH: DƯƠNG TRANG

Từ đó, cử tri đề nghị cần siết chặt hơn nữa luật An ninh mạng, cần có biện pháp giáo dục răn đe các đối tượng phát tán thông tin sai sự thật.

Ngoài ra, bà Hồng ý kiến thêm về chủ trương chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bà cho rằng, nhu cầu khám sức khỏe hằng năm là chính đáng và vô cùng cần thiết nhưng người dân vẫn còn e ngại, vì một số địa điểm khám chưa phù hợp, máy móc còn thiếu, trình độ tư vấn của nhân viên y tế chưa chuyên sâu.

"Tôi mong muốn làm sao đó để người cao tuổi được khám sức khỏe ở trung tâm y tế hay bệnh viện đa khoa nhằm đảm bảo chất lượng khám sức khỏe cho người cao tuổi trong thời gian tới", bà Hồng nói.

Bà Lê Thị Ngọc Sương, cử tri phường Minh Phụng cho biết bà là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Chánh, TP.HCM). Theo bà, vụ án đã được TAND huyện Bình Chánh (nay là TAND khu vực 10, TP.HCM) thụ lý theo thông báo số 662/TB-TLVA ngày 20.11.2023.

Tuy nhiên, theo bà Sương, đến nay đã gần 2 năm, TAND khu vực 10 vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử, trong khi theo điều 203 bộ luật tố tụng Dân sự quy định thời hạn tối đa chỉ 6 tháng.

"Việc kéo dài này đã vượt quá xa thời hạn tố tụng mà pháp luật quy định, không chỉ vi phạm nghiêm trọng thời gian tố tụng mà còn tạo điều kiện cho bị đơn làm thay đổi hiện trạng lối đi công cộng đang tranh chấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi", bà Sương nói và đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố quan tâm, giám sát để TAND khu vực 10, TP.HCM sớm đưa vụ án ra xét xử công khai, minh bạch, đúng pháp luật để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân.

Cử tri phường Chánh Hưng trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ông Đặng Văn Rành, cử tri phường Minh Phụng cho rằng TAND tối cao cần tổng kết những khiếu kiện, liên quan đất đai nhằm góp phần sửa luật Đất đai sát thực tế hơn. Sớm thành lập tòa án chuyên biệt hành chính, giúp giải quyết khiếu kiện, tranh chấp về đất đai tốt hơn.

Ngoài ra, cử tri nêu ý kiến thành lập tòa án chuyên biệt về hành chính, trí tuệ, phá sản. Theo ông Rành, vừa qua, các vụ án hành chính rất khó khăn, phức tạp. Làm sao để các tòa án chuyên biệt hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Từ đó, ông kiến nghị Chánh án TAND tối cao sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tòa án sơ thẩm chuyên biệt.

"Nhà nước sẽ kiểm soát giá đất, sử dụng đất đai hiệu quả, công bằng, hợp lý"

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí ghi nhận những đóng góp của cử tri và cảm ơn cử tri đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm.

Theo ông Trí, những vấn đề nào thuộc địa phương thì chuyển về để địa phương theo dõi, xử lý, giải quyết. Những vấn đề nào liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, thời gian tới tổ đại biểu sẽ cố gắng truyền tải tại diễn đàn Quốc hội và gửi kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền.

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: DƯƠNG TRANG

Về việc sửa luật Đất đai, theo Chánh án TAND tối cao, luật Đất đai vừa mới ban hành nhưng Bộ Chính trị đã có chỉ đạo tiếp tục rà soát và sửa đổi đảm bảo sát với thực tiễn nhằm giải quyết vướng mắc phát sinh trong thời gian qua.

"Một trong những vấn đề đặt ra là quyền sở hữu đất đai là của toàn dân nhưng do Nhà nước quản lý. Nhà nước sẽ kiểm soát và quản lý giá đất làm sao việc sử dụng đất đai hiệu quả, công bằng và hợp lý", ông Trí nói và cho biết luật Đất đai sắp tới sẽ được sửa đổi với tinh thần, quan điểm làm sao đáp ứng được thực tiễn đặt ra, bởi trong nhiều lĩnh vực, lợi ích của quốc gia hay lợi ích của cá nhân liên quan đến đất đai rất nhiều, kể cả khiếu nại án hình sự, tranh chấp dân sự, hành chính… phần nhiều liên quan đến đất đai.

Cũng theo Chánh án TAND tối cao, sắp tới sẽ sửa luật Đất đai để đảm bảo hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội và trong việc giải quyết quyền lợi cho người dân, phục vụ cho việc phát triển của xã hội.

Liên quan đến an ninh mạng, tố giác tội phạm lừa đảo trên mạng, tại kỳ họp thứ 9 vừa rồi, Quốc hội đã ban hành luật Quảng cáo, kỳ thứ 10 sẽ ban hành luật An ninh mạng trên tinh thần gộp luật An ninh mạng cũ và luật An toàn thông tin để đảm bảo tính hoàn thiện cao hơn của luật An ninh mạng. Từ đó hoàn thiện, vừa phát huy được mặt tích cực của mạng internet vừa tăng cường kiểm soát, hạn chế thiệt hại cho người dân và cả Nhà nước.

Về vấn đề cấp sổ hồng hay các vụ việc cụ thể, ông Lê Minh Trí đề nghị bí thư, chủ tịch các phường xem xét, có văn bản trả lời và có văn bản báo cáo lên thành phố, dù vụ việc giải quyết được hay không được thì trước đó phải có văn bản trả lời.

Về các vấn đề liên quan đến tòa án sơ thẩm chuyên biệt, theo Chánh án TAND tối cao, hiện tòa án tối cao đang triển khai và sẽ thành lập tòa phá sản ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; tòa sở hữu trí tuệ ở 2 thành phố lớn. Đồng thời, sắp tới sẽ nghiên cứu xây dựng và thành lập tòa chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Đây là những đột phá liên quan đến yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.