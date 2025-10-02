Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có thông báo về việc đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Các doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 171.

Tài liệu gửi kèm theo gồm bản sao một trong các giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm.

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án kể từ ngày 1.10 đến hết 17 giờ ngày 30.10.

TP.HCM mời doanh nghiệp đăng ký làm nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm

Trước đó, HĐND TP.HCM chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (bao gồm cả đất nông nghiệp).

Nghị quyết này cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành, nghị quyết của Quốc hội cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất sau đây để thực hiện dự án thí điểm (đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp không phải đất ở; đất ở và đất khác) nếu khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Nghị quyết xác định 54 khu đất có diện tích hơn 6 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích gần 213.000m2.

Riêng danh mục 20/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm chưa đảm bảo tính pháp lý, UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát lại, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TP.HCM báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND TP.HCM chậm nhất đến hết tháng 10.2025.