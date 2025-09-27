TP.HCM sẽ có thêm hơn 1.000 ha đất làm nhà ở thương mại

Theo đó, 74 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.079 ha được trình thí điểm làm nhà ở thương mại. Trong đó diện tích đất ở 531 ha, gồm đất ở hiện hữu (8,21 ha) và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở khoảng 523 ha, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 42 ha, không có chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

Trong số này, khu vực TP.HCM cũ có 15 khu đất với tổng diện tích khoảng 70 ha, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 59 khu đất, với tổng diện tích đất hơn 1.009 ha.

Các khu đất được xem xét thực hiện thí điểm căn cứ vào các tiêu chí như phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

TP.HCM sẽ có thêm hơn 1.000 ha đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án nhà ở thương mại phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, tổng diện tích các khu đất, thửa đất ở trong các dự án thí điểm (bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt.

Đối với khu đất còn lại mà các tổ chức đã đăng ký thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì tổ chức xem xét đánh giá đợt tiếp theo (đợt 2) trong tháng 10.2025.

Trước đó, hồi tháng 6.2025, HĐND tỉnh Bình Dương cũ đã ban hành nghị quyết thông qua danh mục 201 khu đất với diện tích 983 ha, dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.