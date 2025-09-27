Xử lý người tung tin giả về vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng

Ngày 26.9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Hải Phòng) phát hiện tài khoản Facebook "Vương Quốc Thái Thái" đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan vụ xây nhầm nhà tại P.Thiên Hương, Hải Phòng. Người sử dụng tài khoản là N.V.T (trú tại Hải Phòng).



Công an TP.Hải Phòng làm việc với người tung tin giả liên quan đến vụ xây nhầm nhà tại P.Thiên Hương ẢNH: CACC

Làm việc tại cơ quan công an, N.V.T thừa nhận đã đăng tải video sai sự thật. Người này tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ xây nhầm nhà này, cách đây ít ngày, Công an TP.Hải Phòng cũng bác thông tin ông Đỗ Văn Hữu (P.Thiên Hương), người xây nhầm nhà có quan hệ họ hàng với lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng.

Vụ xây nhầm nhà tại P.Thiên Hương những ngày qua gây xôn xao dư luận ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, gần đây trên không gian mạng xuất hiện một số cá nhân lợi dụng vụ việc để cắt ghép, lan truyền thông tin chưa xác thực, gây nhiễu loạn dư luận.

Trước tình hình này, Công an TP.Hải Phòng lưu ý, việc tung tin, phát tán thông tin giả, chưa được kiểm chứng không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những hành vi này có thể vi phạm pháp luật và bị xử lý.