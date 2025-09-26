Liên danh Sunshine - Dia đề xuất làm dự án Lotte xin trả lại

Sở Tài chính TP.HCM cho biết, đã nhận được phiếu chuyển của Văn phòng UBND TP.HCM chuyển văn bản của liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine và Công ty cổ phần đầu tư DIA về đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án Eco Smart City tại khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Tập đoàn Lotte.

Sở Tài chính đã có công văn gửi liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine - Công ty cổ phần đầu tư Dia. Theo đó, Sở Tài chính chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị của liên danh trên.

Bởi ngày 20.8.2025, Sở Tài chính nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thành viên Tập đoàn Lotte) xin chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Eco Smart City.

Nhưng theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại luật Đầu tư 2020 sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định 31/2021. Tuy nhiên, đến nay Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định trên.

Như vậy về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Eco Smart City tại khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Sau khi Tập đoàn Lotte xin trả lại dự án, liên danh Sunshine - Dia đề xuất thế chân ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, hồi cuối tháng 8.2025, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Tài chính thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Eco Smart City.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647 với UBND TP.HCM vào ngày 26.7.2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30.6.2025, công ty đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm và luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Thế nhưng, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất, dự án đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc trọng yếu và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, công ty đã tiến hành các buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM, cụ thể là với nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi cùng với các sở ban ngành của thành phố về việc điều chỉnh thời hạn nộp tiền sử dụng đất, thay đổi cơ cấu sở hữu của nhà đầu tư trong liên danh nhằm thích ứng với những biến động của bối cảnh thực tiễn.

Tuy nhiên, đến ngày 23.7.2025 khi các kiến nghị vẫn chưa được giải quyết, công ty nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của Thuế TP.HCM, làm phát sinh nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (số tiền sử dụng đất cho dự án trên là hơn 16.000 tỉ đồng - NV).

Do vậy công ty này cho biết, không thể tiếp tục triển khai dự án, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Đồng thời, công ty đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án số 4647 đã ký kết với thành phố và hoàn trả quyết định giao và cho thuê đất số 2862 do UBND TP.HCM ban hành ngày 24.8.2022. Kính mong quý cơ quan thông cảm rằng quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư. Chúng tôi mong rằng các thủ tục chấm dứt hợp đồng sẽ được thực hiện một cách thuận lợi, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.