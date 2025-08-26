Mức giảm tiền thuê đất mới nhất của năm 2025

Những quy định về giảm tiền thuê đất phải nộp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 230 năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 19.8) quy định các trường hợp khác được giảm tiền thuê đất theo khoản 2 điều 157 luật Đất đai năm 2024.

Cụ thể, tại khoản 1 điều 6 Nghị định 230 năm 2025 quy định, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 đối với người sử dụng theo quy định tại điều 4 luật Đất đai năm 2024 đang được Nhà nước cho thuê dưới hình thức trả tiền thuê hằng năm.

Quy định này bao gồm cả trường hợp có và chưa có giấy tờ pháp lý về đất đai, nhưng đang sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê năm 2025, và trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ về đất đai theo quy định.

Quy định tại điều 6 Nghị định này áp dụng cho cả trường hợp người sử dụng đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất hoặc hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê theo quy định của pháp luật.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, đang được Nhà nước cho thuê đất là một trong những đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đó, mức giảm tiền thuê đất của năm 2025 được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 theo thông báo thu tiền thuê đất (nếu có), hoặc được tính theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất trong trường hợp chưa có thông báo thu tiền thuê đất.

Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2025 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng về tiền thuê đất thì mức giảm tiền thuê được tính trên số tiền thuê phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm, khấu trừ…

Tại khoản 3 điều 6 Nghị định 230 còn quy định trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có quyết định giảm tiền thuê đất năm 2025, chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải phân bổ số tiền thuê đất được giảm của diện tích đất đã được chủ đầu tư cho thuê lại theo khoản 6 điều 202 luật Đất đai năm 2024.

Số tiền thuê đất được giảm của diện tích đất chưa cho thuê lại được thì chủ đầu tư không cần thực hiện phân bổ. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo quy định tại khoản khoản 3 điều 6 Nghị định 230 thì không được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất theo quy định này.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2025

Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2025 là 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm của 2025 (bản chính) theo mẫu.

Người sử dụng đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này.

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất của năm 2025

Người sử dụng đất nộp 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất (gửi bằng hình thức: trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua phương thức điện tử, qua Cổng dịch vụ công trực tuyến…) cho cơ quan thuế, hoặc cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30.11.2025.

Không áp dụng giảm tiền thuê đất của năm 2025 theo quy định tại nghị định này đối với trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ sau ngày 30.11.2025.

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, cơ quan, người có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất.

Trường hợp người sử dụng đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê nhưng sau đó cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện việc người sử dụng đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại điều 6 này, hoặc không thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 6 thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm.

Thời gian tính tiền chậm nộp tính từ thời điểm được giảm tiền thuê đất đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi số tiền thuê đã được giảm.

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2025 mà sau khi cơ quan, người có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê có phát sinh thừa tiền thuê thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê của kỳ sau, hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ, hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa.

Người sử dụng đất là những ai được giảm tiền thuê? Theo điều 4 luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp giấy chứng nhận; nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất theo quy định của luật này, bao gồm: Thứ nhất, tổ chức trong nước cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định. Tổ chức kinh tế theo quy định của luật Đầu tư, trừ trường hợp là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ hai, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Thứ ba, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam. Thứ tư, cộng đồng dân cư. Thứ năm, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ. Thứ sáu, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thứ bảy, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.



