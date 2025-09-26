Chưa có cơ sở tính lại tiền sử dụng đất ở dự án Empire City

Theo đó, Sở Tài chính cho biết, vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, thuộc khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở để thực hiện việc xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất. Đây là dự án xác định lại giá đất theo Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án Empire City được UBND thành phố tính và thu tiền sử dụng đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2 là không đúng quy định, cần phải xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

TP.HCM lên tiếng việc chủ đầu tư dự án Tháp quan sát Thủ Thiêm phản đối khoản tiền sử dụng đất bổ sung là quá cao ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trên cơ sở xác định lại giá đất, giá trị tăng lên 5.200 tỉ đồng. Như vậy cộng với số tiền sử dụng đất đầu năm 2017 công ty nộp gần 3.600 tỉ đồng, tổng số tiền tăng lên hơn 8.800 tỉ đồng, tăng 246% so với mức tiền sử dụng đất đã nộp.

Cũng theo Sở Tài chính, đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị. Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường và Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố thực hiện theo đúng quy định. Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có bài viết phản ánh việc Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương yêu cầu TP.HCM xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung tại dự án trên theo đúng tinh thần Kết luận của Thanh tra Chính phủ, căn cứ mốc thời điểm giao đất năm 2015 và áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó là Thông tư 36/2014.

Bởi hiện tại phương án xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung chỉ dựa vào kết luận của Thanh tra Chính phủ, mà chưa xét đến yếu tố điều chỉnh quy hoạch có thể ảnh hưởng đến giá trị quyền sử dụng đất (dự án đã có điều chỉnh cơ cấu diện tích giữa các lô đất để phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch 1/2.000, nhưng tổng chỉ tiêu quy hoạch không thay đổi).

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương mong UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vấn đề một cách công bằng và hài hòa lợi ích, tránh gây thiệt hại không đáng có, tiếp tục lãng phí tài nguyên và thời gian của nhà nước và nhà đầu tư. Đồng thời giảm thiểu rủi ro phát sinh tranh chấp pháp lý quốc tế ngoài mong muốn trong khi công ty hoàn toàn không có lỗi trong trường hợp này.