Chưa có cơ sở tính lại tiền sử dụng đất ở dự án Empire City

Theo đó, Sở Tài chính cho biết, vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, thuộc khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở để thực hiện việc xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất. Đây là dự án xác định lại giá đất theo Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án Empire City được UBND thành phố tính và thu tiền sử dụng đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2 là không đúng quy định, cần phải xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Trên cơ sở xác định lại giá đất, giá trị tăng lên 5.200 tỉ đồng. Như vậy cộng với số tiền sử dụng đất đầu năm 2017 công ty nộp gần 3.600 tỉ đồng, tổng số tiền tăng lên hơn 8.800 tỉ đồng, tăng 246% so với mức tiền sử dụng đất đã nộp.
Cũng theo Sở Tài chính, đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị. Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường và Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố thực hiện theo đúng quy định. Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư.
Trước đó, Báo Thanh Niên đã có bài viết phản ánh việc Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương yêu cầu TP.HCM xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung tại dự án trên theo đúng tinh thần Kết luận của Thanh tra Chính phủ, căn cứ mốc thời điểm giao đất năm 2015 và áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó là Thông tư 36/2014.
Bởi hiện tại phương án xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung chỉ dựa vào kết luận của Thanh tra Chính phủ, mà chưa xét đến yếu tố điều chỉnh quy hoạch có thể ảnh hưởng đến giá trị quyền sử dụng đất (dự án đã có điều chỉnh cơ cấu diện tích giữa các lô đất để phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch 1/2.000, nhưng tổng chỉ tiêu quy hoạch không thay đổi).
Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương mong UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vấn đề một cách công bằng và hài hòa lợi ích, tránh gây thiệt hại không đáng có, tiếp tục lãng phí tài nguyên và thời gian của nhà nước và nhà đầu tư. Đồng thời giảm thiểu rủi ro phát sinh tranh chấp pháp lý quốc tế ngoài mong muốn trong khi công ty hoàn toàn không có lỗi trong trường hợp này.
Liên quan đến công tác thẩm định giá đất cụ thể, ngày 9.9.2025, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố đã ký Quyết định số 1361 và Quyết định số 1362 về ban hành quy chế hoạt động của hội đồng và tổ giúp việc của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố.
Theo đó, có quy định trách nhiệm, quy trình giải quyết và thời hạn thực hiện. Việc này giúp đảm bảo thời gian và tiến độ giải quyết hồ sơ thẩm định phương án giá đất của hội đồng. Đến nay, hội đồng không còn tồn đọng hồ sơ phương án giá đất chưa giải quyết.
Đồng thời, luật Đất đai 2024 và Nghị định số 71/2024 quy định về giá đất đã góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Thông tư số 36/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Điều này giúp tạo thuận lợi cho công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP.HCM.
Ngày 15.8.2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 226/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai đã có hiệu lực thi hành. Trong đó quy định: Các trường hợp đã triển khai thực hiện xác định giá đất cụ thể trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ban hành quyết định giá đất cụ thể thì Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền quyết định việc tiếp tục thực hiện và ban hành quyết định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành hoặc áp dụng quy định tại nghị định này.
Căn cứ quy định trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn số 4039 đề xuất một số giải pháp thực hiện, trình Chủ tịch UBND TP.HCM về việc xây dựng phương án giá đất đối với các hồ sơ mà Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn định giá đất đối với tổ chức thực hiện định giá đất theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 71/2024.
