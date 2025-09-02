Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

UBND TP.HCM yêu cầu điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Đình Sơn
Đình Sơn
02/09/2025 16:54 GMT+7

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP.HCM sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về giải pháp tiếp tục triển khai công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian chưa ban hành luật Quy hoạch (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP.HCM giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các hạng mục, nội dung cần lập hoặc điều chỉnh quy hoạch TP.HCM (mới) sau sáp nhập.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, kiện toàn Ban quản lý dự án quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng bổ sung giao nhiệm vụ là cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch Thành phố.

Được biết, trước khi sáp nhập 3 địa phương thành TP.HCM mới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ra Quyết định số 1125/2025 phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM (cũ) đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

TP.HCM được định hướng phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm và 6 phân vùng đô thị gồm: phía đông, tây, bắc, nam và đông nam. Tầm nhìn đến năm 2060 sẽ là thành phố có trình độ phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, có vai trò là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy phát triển vùng phía nam và cả nước; có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế...

Tuy nhiên khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước đã mở rộng địa giới, vượt ra khỏi những ranh giới cũ, tạo nên một siêu đô thị chưa từng có với diện tích 6.722 km2, dân số hơn 14 triệu người.

Trong bối cảnh tái cấu trúc hành chính, không gian của vùng đô thị phía Nam, việc xây dựng một bản quy hoạch tổng thể cho TP.HCM mới trở nên hết sức cấp bách. Đây không chỉ là một bước đi kỹ thuật, mà còn là nền tảng chiến lược để định hình một đô thị siêu lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới vị thế thành phố toàn cầu đúng nghĩa.

