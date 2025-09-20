Lotte sẽ dừng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City?

Thông tin này được Sở Tài chính TP.HCM thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra mới đây. Thủ Thiêm Eco Smart do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), làm chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt dự án theo quy định tại luật Đầu tư. Do đó, về nguyên tắc, Lotte Properties HCMC hiện vẫn được xem là nhà đầu tư của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

TP.HCM đã duyệt giá đất cụ thể dự án Lotte Eco Smart City hơn 16.000 tỉ đồng ẢNH: N.H

Lotte Eco Smart City tọa lạc tại khu chức năng số 2A, khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng diện tích 7,45 ha. Trong đó diện tích dự án hơn 5 ha, còn lại đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật giao đất không thu tiền sử dụng. Diện tích dự án sẽ đầu tư khu thương mại, dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, gồm 11 tòa tháp cao 5 - 50 tầng.

Được biết, ngày 2.9.2022, Tập đoàn Lotte đã tổ chức lễ động thổ khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City với vốn đầu tư 20.100 tỉ đồng bao gồm các hạng mục khách sạn, khu dân cư, khu thương mại…, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 7,45 ha. Trong đó, diện tích đất phát triển dự án hơn 5 ha để xây dựng các công trình thương mại dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng.

Vào tháng 7, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết đã phê duyệt giá đất với mức 16.190 tỉ đồng cho dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), sau nhiều năm dự án bị đình trệ. Sau đó, Thuế TP.HCM có thông báo Nghị định 103 quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát sinh thêm 2.000 tỉ đồng.