Hé lộ nguyên nhân Lotte xin trả lại dự án ở Thủ Thiêm

Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt dự án theo quy định tại luật Đầu tư. Do đó, về nguyên tắc, Lotte Properties HCMC hiện vẫn được xem là nhà đầu tư của dự án Eco Smart City cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

Trước đó, hồi cuối tháng 8.2025, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Tài chính thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Eco Smart City tại khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647 với UBND TP.HCM vào ngày 26.7.2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30.6.2025, công ty đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm và luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Thế nhưng, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất, dự án đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Nguyên nhân Lotte xin trả lại dự án ở Thủ Thiêm một phần do tiền sử dụng đất quá cao ẢNH: N.H

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc trọng yếu và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, công ty đã tiến hành các buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM, cụ thể là với nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi cùng với các sở ban ngành của thành phố về việc điều chỉnh thời hạn nộp tiền sử dụng đất, thay đổi cơ cấu sở hữu của nhà đầu tư trong liên danh nhằm thích ứng với những biến động của bối cảnh thực tiễn. Theo đó, Văn phòng UBND TP.HCM đã có Thông báo số 1242 ngày 24.12.2024 về kết luận cuộc họp.

Tại thời điểm công tác thẩm định giá sắp hoàn tất, công ty đã có công văn số ngày 19.6.2025 gửi đến Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị cho phép công ty điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte. Cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%. Làm rõ tính pháp lý liên quan đến khoản thu bổ sung theo quy định tại Nghị định số 103/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Điều chỉnh thời điểm nộp tiền sử dụng đất theo hướng thực hiện các nội dung kiến nghị ở trên, trước khi tiến hành nộp tiền sử dụng đất.

Vào ngày 27.6.2025, công ty tiếp tục có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM và ngày 14.7.2025, Văn phòng UBND TP.HCM phát hành thông báo kết luận cvới các nội dung yêu cầu Lotte nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Lotte làm việc với Sở Tài chính và có văn bản chính thức đối với đề xuất, kiến nghị liên quan (về khoản thu bổ sung, cơ cấu nhà đầu tư...) và trình UBND TP.HCM trước ngày 10.7.2025. Đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP.HCM có văn bản kiến nghị Chính phủ xem xét giải quyết các kiến nghị của công ty về thay đổi thành phần liên danh (nhà đầu tư) và miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4%.

Ngày 17.7.2025, công ty đã có công văn gửi Sở Tài chính khẳng định rằng: Nếu các kiến nghị của nhà đầu tư không được chấp thuận, thì việc tiếp tục triển khai dự án sẽ không thể thực hiện.

Tuy nhiên, đến ngày 23.7.2025 khi các kiến nghị vẫn chưa được giải quyết, công ty nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của Thuế TP.HCM, làm phát sinh nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (số tiền sử dụng đất cho dự án trên là hơn 16.000 tỉ đồng - NV).

"Căn cứ tình hình nêu trên, sau khi xem xét và cân nhắc toàn diện, công ty xin trân trọng thông báo rằng công ty không thể tiếp tục triển khai dự án, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Đồng thời, công ty đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án số 4647 đã ký kết với thành phố và hoàn trả quyết định giao và cho thuê đất số 2862 do UBND TP.HCM ban hành ngày 24.8.2022. Kính mong quý cơ quan thông cảm rằng quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư. Chúng tôi mong rằng các thủ tục chấm dứt hợp đồng sẽ được thực hiện một cách thuận lợi, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên", văn bản nêu.

Được biết, dự án có với tổng diện tích 7,45 ha. Trong đó, diện tích đất xây hơn 5 ha, còn lại đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Dự án sẽ đầu tư khu thương mại, dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng gồm 11 tòa tháp cao từ 5 - 50 tầng.