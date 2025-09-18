Tây Ninh cần vốn và công nghệ hiện đại từ nhà đầu tư Hàn Quốc

Từ ngày 17 đến 18.9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao tổ chức cho 3 tỉnh Tây Ninh, Nghệ An và Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động quảng bá, kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại quan trọng.

Tại hội nghị quảng bá hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra ở thủ đô Seoul, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định Hàn Quốc luôn là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và đặc biệt là tỉnh Tây Ninh. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chứng minh vai trò là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu và phát triển bền vững của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh làm việc với Tập đoàn GS - chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và Long An II tại xã Tân Tập, tổng vốn đầu tư khoảng 3,13 tỉ USD ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Theo thống kê, trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ đầu tư tại Tây Ninh, Hàn Quốc đứng thứ 2 về số dự án và thứ 4 về vốn đầu tư, với 276 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 2 tỉ USD.

Không dừng ở thu hút vốn, ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh rằng, Tây Ninh muốn học hỏi mô hình phát triển tiên tiến của Hàn Quốc, nhất là trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh, nông nghiệp công nghệ cao và quản lý hành chính hiện đại. Đây được xem là nền tảng để hai bên xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, thịnh vượng.

Ông Huỳnh Văn Sơn khẳng định, tỉnh Tây Ninh đang mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp bán dẫn, chế biến - chế tạo, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, hạ tầng du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đây đều là lĩnh vực có dư địa phát triển lớn, đồng thời phù hợp định hướng tăng trưởng xanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Hội nghị quảng bá hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra ở thủ đô Seoul ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Bên cạnh hội nghị, đoàn Tây Ninh còn có buổi làm việc với Tập đoàn GS - một trong những tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Đây là đơn vị đang triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và II với tổng vốn đầu tư khoảng 3,13 tỉ USD. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cam kết với lãnh đạo Tập đoàn GS rằng, tỉnh sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn để dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cũng trong chuyến công tác, đoàn công tác Tây Ninh đã tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt - Hàn 2025 tại TP.Goyang. Tại đây, nhiều công ty của Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng xanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nông nghiệp công nghệ cao đã chia sẻ định hướng hợp tác với Việt Nam.