Doanh nghiệp nước ngoài tìm nguồn hàng tại Tây Ninh, 8 thỏa thuận được ký kết

Ngày 6.9, tại Hội trường Thống Nhất (UBND tỉnh Tây Ninh), Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử" năm 2025. Sự kiện quy tụ hơn 600 đại biểu, trong đó có 142 doanh nghiệp quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng nhiều tập đoàn phân phối, thương mại điện tử hàng đầu như Central Retail, Aeon, Walmart, Amazon, Alibaba…

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại hội nghị ẢNH: BẮC BÌNH

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định hội nghị có quy mô và số lượt đại biểu tham dự vượt dự kiến đã cho thấy sức hút kinh tế của tỉnh Tây Ninh mới đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo bà Thắng, sự thành công trên trước hết xuất phát từ sự phối hợp giữa Bộ Công thương và các địa phương trong xúc tiến thương mại, đầu tư; tiềm năng to lớn sau khi Tây Ninh hợp nhất với Long An và sở hữu vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, ngành hàng phong phú; sự tham gia tích cực của các đơn vị thuộc Bộ và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị lần này không chỉ là dịp trao đổi xu hướng thị trường, cơ hội hợp tác mà còn mở ra triển vọng thiết lập các chuỗi cung ứng bền vững, đưa sản phẩm Tây Ninh vươn xa.

Bà Phan Thị Thắng bày tỏ tin tưởng, tỉnh Tây Ninh sẽ trở thành địa phương dẫn đầu về xuất khẩu trong khu vực, là cửa ngõ thương mại quốc tế quan trọng của Việt Nam.

Tại hội nghị đã diễnn ra lễ ký kết 8 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tây Ninh và các đối tác quốc tế. Trong đó có Sở Công thương Tây Ninh ký kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Latvia, Tập đoàn Central Retail và Alibaba; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh ký kết với Công ty Xuất khẩu May Việt Nam - Tập đoàn Lulu, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM); Cảng quốc tế Long An ký kết hợp tác với Cảng Portland (Mỹ) và Cảng Gothenburg (Thụy Điển)

Ngoài ra, một doanh nghiệp Singapore cũng quan tâm đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm tại Tây Ninh.

Nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại được ký kết trong khuôn khổ hội nghị ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định, hội nghị đã mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp địa phương kết nối trực tiếp với các hệ thống phân phối toàn cầu, thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài, góp phần đưa Tây Ninh trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu và thương mại điện tử trọng điểm trong khu vực. Ông Quyết yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền 2 cấp tại địa phương phối hợp và hỗ trợ tốt hơn nữa cho các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại tại tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.