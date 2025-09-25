Theo đó, trong 9 tháng qua có 960 dự án bất động sản đang triển khai xây dựng, với tổng quy mô khoảng 148.811 căn hộ chung cư và 249.312 căn nhà ở riêng lẻ. Có 73 dự án được khởi công mới, quy mô khoảng 31.967 căn, bao gồm 24.735 căn hộ chung cư và 7.232 căn nhà ở riêng lẻ, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 có 61 dự án). Có 38 dự án đã hoàn thành mới xây dựng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 có 35 dự án).

Tổng số giao dịch bất động sản ước đạt khoảng 430.769 giao dịch, tăng không đáng kể, khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù vậy, trong 9 tháng qua giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM duy trì ở mức cao, với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đạt 70 - 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý 1/2025 và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án hạng sang ghi nhận mức giá rất cao khoảng 150 - 300 triệu đồng/m2.

TP.HCM, giá sơ cấp trung bình khoảng 75 triệu đồng/m2, ổn định so với đầu năm, nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án cao cấp có mức giá từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Giá bất động sản tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024

Ở phân khúc nhà liền kề, biệt thự ở Hà Nội phổ biến trong khoảng 100 - 200 triệu đồng/m2. Một số dự án cao cấp, có vị trí đắc địa mức giá vượt 300 triệu đồng/m2. Trong khi tại TP.HCM, giá sơ cấp dao động trong khoảng 230 - 300 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí và dự án. Một số sản phẩm cao cấp tại khu trung tâm hoặc khu đô thị mới có hạ tầng hoàn chỉnh mức giá trên 300 triệu đồng/m2.

Tại một số thành phố lớn, đặc biệt là thành phố du lịch, giá nhà liền kề, biệt thự nhìn chung dao động khoảng 80 - 150 triệu đồng/m2, tùy vị trí và hạ tầng.

Đối với đất nền xảy ra tình trạng sốt giá cục bộ ở một số địa bàn, khu vực thời điểm đầu năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay đã được các địa phương kịp thời kiểm soát, nhờ đó thị trường đất nền dần ổn định hơn.

Ở Hà Nội, giá phổ biến từ 60 -100 triệu đồng/m2. Nhưng tại các khu vực phát triển như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức, gần tuyến metro hoặc khu đô thị mới, giá có thể vượt 200 triệu đồng/m2. TP.HCM dao động từ 60 - 120 triệu đồng/m2. Riêng khu vực TP.Thủ Đức cũ và các khu ven sông, giá chào bán có thể trên 200 triệu đồng/m2.

Đà Nẵng có giá phổ biến 40 - 60 triệu đồng/m2, tập trung tại các quận ven biển và khu đô thị mới. Hải Phòng dao động 40 - 70 triệu đồng/m2, cao nhất tại khu vực trung tâm và dọc trục giao thông chính.

Giá bất động sản quá cao vượt quá khả năng chi trả của người dân ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường bất động sản ghi nhận một số tín hiệu phục hồi, nhờ nỗ lực tháo gỡ vướng mắc về thể chế và chính sách.

Dù vậy, đến nay, nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân. Đặc biệt thiếu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm và cơ bản chưa phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản, còn cao so với thu nhập bình quân của số đông người dân. Ngoài ra, vẫn tồn tại hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của người dân có thu nhập trung bình, thấp tại khu vực đô thị.

"Thị trường có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn cục bộ, giao dịch tập trung tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch. Phân khúc nhà ở chung cư giao dịch tăng nhẹ tại các đô thị lớn, chủ yếu ở phân khúc trung cấp. Trong khi nhà ở riêng lẻ giao dịch tập trung tại khu vực đã phát triển, các khu vực mới thiếu hạ tầng ghi nhận mức độ hấp thụ thấp. Đất nền giao dịch chững lại, chỉ phục hồi tại các khu vực có pháp lý rõ ràng", Bộ Xây dựng nhận định.