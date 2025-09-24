Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Lăng kính bạn đọc

Cần nâng mức thu nhập được mua nhà ở xã hội

Đình Huân
Đình Huân
(tổng hợp)
24/09/2025 05:00 GMT+7

Đề xuất nâng mức thu nhập để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, kèm theo việc giảm lãi suất vay, nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Như Thanh Niên thông tin, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024, quy định chi tiết một số điều của luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NOXH). Dự thảo do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Lăng kính bạn đọc: Cần nâng mức thu nhập được mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức thu nhập đủ điều kiện mua nhà ở xã hội

ẢNH: T.N

Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức thu nhập đủ điều kiện mua NOXH như sau: Nếu người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân, thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận (quy định hiện hành là 15 triệu đồng). Trường hợp chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân không quá 30 triệu đồng. Nếu người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 40 triệu đồng (quy định hiện hành là 30 triệu đồng).

Một nội dung quan trọng khác là quy định về lãi suất cho vay mua, thuê mua NOXH thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãi suất cho vay NOXH quy định tại Nghị định số 100/2024 hiện nay là 6,6%/năm, đang cao hơn so với mức lãi suất cho vay áp dụng với các đối tượng theo các chương trình khác. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại hội nghị sơ kết thực hiện chỉ tiêu phát triển NOXH 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025, Bộ Xây dựng đề xuất mức lãi suất cho vay là 5,4%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Tăng cơ hội an cư cho nhiều người

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng việc nâng mức thu nhập giúp nhiều người có cơ hội mua nhà hơn. "Mức thu nhập 20 - 40 triệu đồng/tháng là hợp lý. Vợ chồng tôi làm văn phòng, lương mỗi người chỉ khoảng 15 triệu, mua nhà thương mại thì không đủ, nhưng theo tiêu chuẩn cũ lại bị trượt. Hy vọng nhà nước sẽ tạo điều kiện tối đa để người dân được mua nhà", BĐ Việt Anh ý kiến.

Còn BĐ Hoàng Lam viết: "Việc tăng mức thu nhập tối đa lên 40 triệu đồng/tháng (đối với hộ gia đình) sẽ mở rộng đối tượng được hưởng chính sách này, giúp nhiều người có cơ hội sở hữu nhà".

"Lãi suất vay ưu đãi là quan trọng nhất. Vay mua nhà bình thường lãi suất thả nổi cao quá. Nếu được vay lãi suất cố định thấp trong 20 - 25 năm thì gánh nặng sẽ giảm đi rất nhiều, chúng tôi mới dám nghĩ đến chuyện mua nhà", BĐ Huy Hoàng ý kiến.

Cần giám sát chặt chẽ

Dù ủng hộ, nhưng một số BĐ cũng bày tỏ mong muốn làm sao để đảm bảo NOXH đến đúng tay người có nhu cầu thực sự, tránh tình trạng trục lợi, đầu cơ. "Chính sách nới lỏng điều kiện mua NOXH là đúng đắn, nhưng nếu không có công cụ kiểm soát hiệu quả, sẽ tạo ra một kẽ hở lớn cho việc trục lợi, đầu cơ. Cần có chế tài xử phạt thật nặng", BĐ Xuân Long thẳng thắn.

"Đề xuất này là một bước tiến, nhưng cần có sự đồng bộ từ chính sách đến việc thực thi. Để tránh trục lợi, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ quan thuế và ngân hàng. Phải có công cụ kiểm tra chéo, xác minh thu nhập của người đăng ký", BĐ Nguyễn Trung nêu quan điểm.

Chính sách rất tốt, nhưng nguồn cung thì sao? Nếu nhu cầu tăng mà nguồn cung không đủ, giá bán có thể bị đẩy lên, tạo điều kiện cho đầu cơ.

Văn Minh

Giải quyết bài toán nhà ở xã hội không chỉ là về thu nhập và lãi suất, mà còn là về quy hoạch và quản lý. Phải có quy hoạch quỹ đất rõ ràng cho nhà ở xã hội, tránh tình trạng xin-cho, khiến dự án bị chậm trễ.

Văn Sỹ

