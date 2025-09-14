Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 278 ngày 13.9.2025 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025.

Tại Phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 09 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng; kịp thời xây dựng dự án Luật trên cơ sở bám sát nội dung các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 191 ngày 26 tháng 6 năm 2025. Trong đó, Chính phủ cho rằng Luật cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.

Chính phủ: Đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng để hạn chế đầu cơ

Đây là chỉ đạo của Chính phủ trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao trong thời gian qua, có thời điểm lên đến hơn 135 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Trước đó, tại Công điện 159, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng và đẩy giá trên thị trường vàng. Ngày 9.9 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, cũng như các vấn đề liên quan đến hóa đơn và chứng từ.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 10.2025

Sau các động thái này, giá vàng trong nước hiện nay đang có xu hướng giảm, sáng 14.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 128,1 triệu đồng, bán ra 131,1 triệu đồng, giảm 5,8 triệu đồng ở chiều mua và giảm 4,3 triệu đồng ở chiều bán ra sau một tuần. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC bị đẩy lên gấp đôi so với cuối tuần trước, đạt 3 triệu đồng/lượng; cộng thêm vàng sụt giảm khiến người mua vào đến nay lỗ 7,3 triệu đồng mỗi lượng. Ngược chiều trong nước, giá vàng thế giới ghi nhận đà tăng suốt tuần, lên 3.641,4 USD/ounce. Dù hạ nhiệt so với đỉnh lịch sử gần 3.674 USD/ounce trong tuần nhưng so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới cũng tăng 88,7 USD. Đây là tuần tăng thứ 4 liên tiếp của kim loại quý. Một số nhà phân tích cho rằng, dữ liệu việc làm tháng 8 của Mỹ yếu trong khi lạm phát gia tăng đã khiến các nhà đầu tư tin tưởng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) buộc phải giảm lãi suất.



