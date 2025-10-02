Sau hợp nhất, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM sẽ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Chức năng chính của văn phòng được quy định là thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng). Bên cạnh đó, đơn vị này còn đảm nhiệm công tác đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, cũng như xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin đất đai, cung cấp các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực này trên toàn địa bàn thành phố.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức nay đổi tên thành Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, quyết định cũng đổi tên các chi nhánh văn phòng đăt ký đất đai trước đây. Theo đó, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được đánh theo số, thay vì theo tên quận, huyện như trước. Trong đó, 38 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được thành lập trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM. Các chi nhánh này cũng là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu riêng, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM.

Mỗi chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho một cụm các phường, xã nhất định, trải dài khắp các khu vực của thành phố mới sau sáp nhập, từ các phường trung tâm như Tân Định, Bến Thành cho đến các xã xa xôi như Cần Giờ, Củ Chi và cả đặc khu Côn Đảo.

Quyết định này cũng nêu rõ, các quyết định trước đây về việc thành lập và quy định chức năng của các văn phòng đăng ký đất đai cũ của TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ bị bãi bỏ. Quá trình bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và thay đổi con dấu phải được hoàn thành chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.