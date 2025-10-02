Sau hợp nhất, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM sẽ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.
Chức năng chính của văn phòng được quy định là thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng). Bên cạnh đó, đơn vị này còn đảm nhiệm công tác đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, cũng như xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin đất đai, cung cấp các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực này trên toàn địa bàn thành phố.
Ngoài việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, quyết định cũng đổi tên các chi nhánh văn phòng đăt ký đất đai trước đây. Theo đó, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được đánh theo số, thay vì theo tên quận, huyện như trước. Trong đó, 38 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được thành lập trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM. Các chi nhánh này cũng là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu riêng, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM.
Mỗi chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho một cụm các phường, xã nhất định, trải dài khắp các khu vực của thành phố mới sau sáp nhập, từ các phường trung tâm như Tân Định, Bến Thành cho đến các xã xa xôi như Cần Giờ, Củ Chi và cả đặc khu Côn Đảo.
Quyết định này cũng nêu rõ, các quyết định trước đây về việc thành lập và quy định chức năng của các văn phòng đăng ký đất đai cũ của TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ bị bãi bỏ. Quá trình bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và thay đổi con dấu phải được hoàn thành chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.
Dưới đây là thông tin 38 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 1 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 4 đơn vị hành chính cấp xã: phường Tân Định, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Sài Gòn.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 12 đơn vị hành chính cấp xã: phường Hiệp Bình, phường Tam Bình, phường Thủ Đức, phường Linh Xuân, phường Long Bình, phường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long, phường Long Phước, phường Long Trường, phường An Khánh, phường Bình Trưng, phường Cát Lái.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 3 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 3 đơn vị hành chính cấp xã: phường Bàn Cờ, phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 4 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị hành chính cấp xã: phường Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 5 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị hành chính cấp xã: phường Chợ Quán, phường An Đông, phường Chợ Lớn.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 6 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 04 đơn vị hành chính cấp xã: phường Bình Tiên, phường Bình Tây, phường Bình Phú, phường Phú Lâm.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 7 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 04 đơn vị hành chính cấp xã: phường Phú Thuận, phường Tân Hưng, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 8 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị hành chính cấp xã: phường Chánh Hưng, phường Bình Đông, phường Phú Định.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 9 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 05 đơn vị hành chính cấp xã: phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, phường An Lạc, phường Tân Tạo.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 10 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị hành chính cấp xã: phường Vườn Lài, phường Diên Hồng, phường Hòa Hưng.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 11 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 04 đơn vị hành chính cấp xã: phường Hòa Bình, phường Phú Thọ, phường Bình Thới, phường Minh Phụng.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 12 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 05 đơn vị hành chính cấp xã: phường Đông Hưng Thuận, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường An Phú Đông.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 13 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị hành chính cấp xã: phường Đức Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Phú Nhuận.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 14 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 05 đơn vị hành chính cấp xã: phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Bình Lợi Trung, phường Bình Quới, phường Bình Thạnh.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 15 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 06 đơn vị hành chính cấp xã: phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Gò Vấp, phường Thông Tây Hội, phường An Hội Đông, phường An Hội Tây.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 16 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 06 đơn vị hành chính cấp xã: phường Tân Sơn, phường Tân Bình, phường Tân Hòa, phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 17 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 05 đơn vị hành chính cấp xã: phường Tây Thạnh, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Tân Phú.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 18 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 07 đơn vị hành chính cấp xã: xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 19 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 07 đơn vị hành chính cấp xã: xã An Nhơn Tây, xã Thái Mỹ, xã Nhuận Đức, xã Tân An Hội, xã Củ Chi, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 20 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 04 đơn vị hành chính cấp xã: xã Cần Giờ, xã An Thới Đông, xã Bình Khánh, xã Thạnh An.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 21 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 04 đơn vị hành chính cấp xã: xã Hóc Môn, xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn, xã Đông Thạnh.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 22 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 02 đơn vị hành chính cấp xã: xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 23 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 05 đơn vị hành chính cấp xã: phường Thủ Dầu Một, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, phường Phú Lợi, phường Phú An.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 24 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị hành chính cấp xã: phường Dĩ An, phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 25 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 05 đơn vị hành chính cấp xã: phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu, phường An Phú.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 26 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 04 đơn vị hành chính cấp xã: phường Tân Uyên, phường Vĩnh Tân, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 27 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 04 đơn vị hành chính cấp xã: xã Phú Giáo, xã Phước Thành, xã Phước Hòa, xã An Long.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 28 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị hành chính cấp xã: xã Bắc Tân Uyên, xã Thường Tân và phường Bình Cơ.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 29 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 05 đơn vị hành chính cấp xã: phường Bến Cát, phường Tây Nam, phường Chánh Phú Hòa, phường Thới Hòa, phường Hòa Lợi.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 30 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 04 đơn vị hành chính cấp xã: xã Dầu Tiếng, xã Long Hòa, xã Minh Thạnh, xã Thanh An.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 31 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị hành chính cấp xã: xã Bàu Bàng, xã Trừ Văn Thố và phường Long Nguyên.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 32 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị hành chính cấp xã: phường Bà Rịa, phường Long Hương, phường Tam Long.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 33 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 04 đơn vị hành chính cấp xã: xã Đất Đỏ, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 34 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 05 đơn vị hành chính cấp xã: phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, phường Tân Phước, phường Tân Hải và xã Châu Pha.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 35 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 06 đơn vị hành chính cấp xã: xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hội, xã Bàu Lâm, xã Hòa Hiệp, xã Bình Châu.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 36 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 06 đơn vị hành chính cấp xã: xã Ngãi Giao, xã Bình Giã, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Xuân Sơn, xã Nghĩa Thành.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 37 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại 05 đơn vị hành chính cấp xã: phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng và xã Long Sơn.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 38 chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại đặc khu Côn Đảo.
