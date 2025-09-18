Cụ thể, 206 viên chức trên thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) xuống hỗ trợ UBND 168 phường, xã, đặc khu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Viên chức được cử đi có trách nhiệm hỗ trợ cán bộ, công chức ở địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

TP.HCM cử 206 nhân sự xuống UBND cấp xã hỗ trợ thủ tục đất đai ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đồng thời nắm bắt và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương liên quan đến lĩnh vực đăng ký đất đai báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Giám đốc các Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện và theo dõi tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ của viên chức, thuộc đơn vị mình được cử đi hỗ trợ để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

Thời gian thực hiện đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Được biết hồi đầu tháng 7, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cử 168 nhân sự thuộc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của TP.HCM xuống tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tại 168 UBND cấp xã về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cấp xã, trong đó có cấp sổ đỏ lần đầu.