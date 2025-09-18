Doanh nghiệp Nhật Bản, Ấn Độ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại KCN Hàm Kiệm II

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân (Công ty Bình Tân), chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II cho biết, đã tổ chức hội nghị giao lưu, kết nối đầu tư tại KCN (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận nay là tỉnh Lâm Đồng) với các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Ấn Độ.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Yasuhide Nakayama, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và nguyên Bộ trưởng Văn phòng nội các Nhật Bản và các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Ấn Độ.

Các doanh nghiệp tư tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại KCN Hàm Kiệm II

Theo bà Dương Thị Kiều Anh, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Bình Tân, đầu tư hạ tầng không chỉ là xây dựng những công trình, mà còn là kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng. KCN không phải là nơi chỉ có nhà xưởng mà còn cần hệ sinh thái đa dạng. Nơi đây doanh nghiệp có thể yên tâm sản xuất, người lao động có thể ổn định cuộc sống và từ đó địa phương có thể vươn mình phát triển.

KCN Hàm Kiệm II với diện tích 433 ha được quy hoạch hiện đại, có vị trí chiến lược kết nối vùng Đông Nam bộ với Nam Trung bộ. Sở hữu nhiều hạ tầng giao thông quan trọng như: Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, cảng Phan Thiết và sân bay Phan Thiết sắp hoàn thành… dễ dàng kết nối cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông huyết mạch.

Cũng theo bà Dương Thị Kiều Anh, KCN Hàm Kiệm II đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với các lĩnh vực đa dạng như linh kiện giao thông, điện tử, vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm... Không chỉ dừng lại ở công nghiệp sản xuất, KCN Hàm Kiệm II còn được định hướng trở thành một trung tâm công nghiệp - logistics tích hợp, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của cả vùng.

Ông Yasuhide Nakayama cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được đầu tư vào KCN Hàm Kiệm II

Trong KCN Hàm Kiệm II, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân có diện tích 31,2 ha, tổng vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng, trong đó gồm khu nhà riêng lẻ cho chuyên gia. Với dự án này, Công ty Bình Tân hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với an sinh xã hội đúng như định hướng mà Chính phủ đã đề ra, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Tại buổi lễ, ông Yasuhide Nakayama, đại diện phía các nhà đầu tư Nhật Bản mong muốn chương trình giao lưu, kết nối đầu tư KCN Hàm Kiệm II hôm nay tiếp nối cho tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và công nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp.