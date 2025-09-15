Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Hà Nội đề xuất lãi vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
15/09/2025 18:24 GMT+7

UBND TP.Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho nhiều nhóm đối tượng khi mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm, thay vì 6,6%/năm như hiện tại.

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về mức vay, lãi suất cho cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách và đối tượng đặc thù từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội.

Hà Nội muốn giảm lãi cho vay mua nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Hà Nội đề xuất giảm lãi cho vay mua nhà ở xã hội xuống 4,8%/năm

ẢNH: L.Q

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và đối tượng đặc thù của thành phố.

Dự thảo đề xuất áp dụng mức lãi suất cho vay là 4,8%/năm đối với các đối tượng vay vốn chương trình tín dụng để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân. Mức lãi suất này cũng áp dụng cho nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở; nhóm học sinh, sinh viên vay vốn học tập hay lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với các hộ mới thoát nghèo, đối tượng vay vốn chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm... được đề xuất áp dụng mức lãi suất cho vay là 6,6%/ năm.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn theo chương trình hỗ trợ đào tạo việc làm và mở rộng việc làm thì đề xuất áp dụng mức lãi suất cho vay là 6%/năm.

Theo TP.Hà Nội, trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng nhu cầu vay vốn trên địa bàn thành phố là 641.800 người dân, tương ứng với tổng kinh phí dự kiến từ 55.900 - 83.000 tỉ đồng.

Lý giải đề xuất trên, TP.Hà Nội cho biết lãi suất cho vay các chương trình tín dụng được thực hiện theo quy định của T.Ư, không điều chỉnh trong nhiều năm.

Đơn cử, lãi suất cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo áp dụng từ 2015 đến nay; lãi suất cho vay giải quyết việc làm áp dụng từ năm 2019 đến nay. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm, dẫn đến lãi vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội không hấp dẫn.

Cạnh đó, nhóm được thụ hưởng lãi suất thấp nhất khi vay vốn các chương trình tín dụng chính sách đang chịu mức lãi suất vay vốn là 6,6%/năm. Về mức lãi suất này, theo TP.Hà Nội sẽ khó khăn cho các đối tượng thụ hưởng vay vốn trong việc trang trải chi phí lãi vay, làm giảm hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách.

Thời gian vừa qua, tại Hà Nội có nhiều dự án nhà xã hội được khởi công. Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030. Năm 2025, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

TP.HCM Có nhà ở xa nơi làm việc từ 14,5 - 20 km sẽ được mua nhà ở xã hội

