Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng chính sách thuế mới

Tại hội nghị, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ lo lắng trước việc bỏ thuế khoán, chuyển sang tính thuế trực tiếp trên doanh thu từ năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, song cũng đặt ra thách thức về công nghệ và kỹ năng tài chính cho các tiểu thương vốn quen làm việc theo cách thủ công.

Đại diện Thuế cơ sở 7 khẳng định sẽ tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong việc xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Trường hợp hệ thống gặp sự cố kỹ thuật và hộ kinh doanh chứng minh được, sẽ không bị xử phạt.

Song song, Techcombank giới thiệu các gói tín dụng ưu đãi và giải pháp thanh toán số như QR code, SmartPOS, SoftPOS... biến điện thoại, máy tính bảng thành thiết bị chấp nhận thanh toán và xuất biên lai điện tử. Những công cụ này được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, thuận tiện trong giao dịch và quản lý doanh thu.

Hộ kinh doanh được hỗ trợ trực tiếp cài đặt các ứng dụng phục vụ việc kinh doanh

UBND phường Tân Mỹ thông tin sẽ thành lập "Tổ chuyển đổi số" gồm cán bộ phường, cơ quan thuế, ngân hàng và tình nguyện viên từ các trường đại học. Các tổ này sẽ trực tiếp đến từng cơ sở để hướng dẫn về thuế, tài chính, cũng như hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào kinh doanh.

Ông Trần Thanh Tùng, lãnh đạo UBND phường, nhấn mạnh: "Hỗ trợ chính sách - kết nối vốn - ứng dụng công nghệ" sẽ là tiêu chí xuyên suốt, giúp hộ kinh doanh chuyển mình trong giai đoạn mới. Thành công của chính sách chỉ có thể đạt được khi chính quyền và hộ kinh doanh đồng hành, xây dựng môi trường minh bạch, ổn định, phát triển bền vững.