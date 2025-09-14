Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng chính sách thuế mới

Lê Nam
Lê Nam
14/09/2025 15:31 GMT+7

UBND phường Tân Mỹ (Q.7 cũ, TP.HCM) vừa tổ chức hội nghị đối thoại với 2.362 hộ kinh doanh trên địa bàn, triển khai các chủ trương hỗ trợ từ Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57 về đột phá chuyển đổi số.

Tại hội nghị, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ lo lắng trước việc bỏ thuế khoán, chuyển sang tính thuế trực tiếp trên doanh thu từ năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, song cũng đặt ra thách thức về công nghệ và kỹ năng tài chính cho các tiểu thương vốn quen làm việc theo cách thủ công.

Đại diện Thuế cơ sở 7 khẳng định sẽ tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong việc xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Trường hợp hệ thống gặp sự cố kỹ thuật và hộ kinh doanh chứng minh được, sẽ không bị xử phạt.

Song song, Techcombank giới thiệu các gói tín dụng ưu đãi và giải pháp thanh toán số như QR code, SmartPOS, SoftPOS... biến điện thoại, máy tính bảng thành thiết bị chấp nhận thanh toán và xuất biên lai điện tử. Những công cụ này được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, thuận tiện trong giao dịch và quản lý doanh thu.

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng chính sách thuế mới- Ảnh 1.

Hộ kinh doanh được hỗ trợ trực tiếp cài đặt các ứng dụng phục vụ việc kinh doanh

UBND phường Tân Mỹ thông tin sẽ thành lập "Tổ chuyển đổi số" gồm cán bộ phường, cơ quan thuế, ngân hàng và tình nguyện viên từ các trường đại học. Các tổ này sẽ trực tiếp đến từng cơ sở để hướng dẫn về thuế, tài chính, cũng như hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào kinh doanh.

Ông Trần Thanh Tùng, lãnh đạo UBND phường, nhấn mạnh: "Hỗ trợ chính sách - kết nối vốn - ứng dụng công nghệ" sẽ là tiêu chí xuyên suốt, giúp hộ kinh doanh chuyển mình trong giai đoạn mới. Thành công của chính sách chỉ có thể đạt được khi chính quyền và hộ kinh doanh đồng hành, xây dựng môi trường minh bạch, ổn định, phát triển bền vững.

Tin liên quan

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ ùn tắc liên miên, Sở Xây dựng nói gì?

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ ùn tắc liên miên, Sở Xây dựng nói gì?

Những ngày qua, Báo Thanh Niên liên tiếp nhận phản ánh từ người dân đang sinh sống tại khu vực phía nam TP.HCM (H.Nhà Bè và Q.7 cũ) về tình trạng giao thông ùn tắc triền miên trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ hướng vào trung tâm TP.HCM.

Giá điện phải tăng bao nhiêu lần thì EVN mới xóa hết lỗ?

Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

phường Tân Mỹ hộ kinh doanh kinh doanh Techcombank chính sách thuế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận