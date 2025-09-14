Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ ùn tắc liên miên, Sở Xây dựng nói gì?

Như Thanh Niên đã thông tin, từ năm ngoái đến nay, hàng loạt dự án mở rộng cầu, đường nhằm khơi thông cửa ngõ phía nam TP.HCM liên tiếp được khởi công, hoàn thành. Thế nhưng, người dân vẫn phải chịu cảnh ùn tắc nghiêm trọng mỗi ngày.



Người xe chen chúc trong nút thắt cổ chai ở khu Nam TP.HCM ẢNH: VÕ HÀ LAM

Theo phản ánh của người dân, một trong những bất cập khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên dồn tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - công trình vốn được kỳ vọng là "liều thuốc chữa ùn tắc" cho khu Nam TP - là hệ thống tín hiệu đèn giao thông và phương án điều tiết tại các khu vực nút giao dọc đường Nguyễn Hữu Thọ.

Thời lượng đèn xanh - đèn đỏ cách quá xa, đèn đỏ thường lên tới 100 giây trong khi thời lượng đèn xanh chỉ bằng 1/2. Lực lượng điều tiết giao thông thường xuyên thay đổi thời lượng đèn, điều chỉnh bằng tay tại chỗ khiến các phương tiện di chuyển rất bị động. Trong khi đó, tổ chức lưu thông cho phép phương tiện được phép rẽ trái khi đèn đỏ khiến mỗi lượt lưu thông vô cùng lộn xộn.

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ cùng trục đường Nguyễn Hữu Thọ kéo thẳng tới cầu Kênh Tẻ trở thành nỗi ám ảnh của người dân khu Nam TP.HCM hàng ngày di chuyển vào trung tâm thành phố.

Gửi những phản ánh của người dân tới Sở Xây dựng TP.HCM, lãnh đạo Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông phản hồi: Hiện trạng, tổ chức pha đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng như sau:

- Pha 1: Trên đường Nguyễn Hữu Thọ trước khi nhập vào đường Nguyễn Văn Linh, ở cả 2 hướng lưu thông, phương tiện đi thẳng, rẽ phải. Đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ băng ngang đường Nguyễn Văn Linh, phía trên hầm chui, cả ô tô và xe máy đều đi thẳng, rẽ trái.

- Pha 2: Trên đường Nguyễn Văn Linh, ở cả 2 hướng lưu thông trên làn đường hỗn hợp đều tổ chức cho xe đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải theo 2 chiều lưu thông. Trên đường Nguyễn Văn Linh làn ô tô, ở cả 2 hướng lưu thông, ô tô con, xe tải dưới 2,5 tấn và xe khách nhỏ hơn 30 chỗ ngồi đều rẽ trái.

- Pha 3: Trên đường Nguyễn Văn Linh, phương tiện rẽ phải trên làn đường ô tô ở cả 2 hướng lưu thông.

"Như vậy, các hướng rẽ trái tại khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được bố trí theo các pha riêng biệt. Tuy nhiên, vào thời gian cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên vẫn còn nhiều giao cắt giữa hướng rẽ trái và hướng đi thẳng ngay trong nội tại từng pha đèn" - lãnh đạo Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông thừa nhận.

Tình trạng kẹt xe vẫn tiếp tục tái diễn nhiều tháng qua mặc dù hàng loạt công trình giao thông trọng điểm nhằm giảm tải cho khu Nam TP.HCM đã hoàn thành ẢNH: VÕ HÀ LAM

Cũng theo vị này, Sở Xây dựng chỉ bố trí pha đèn rẽ trái dành riêng tại các giao lộ có lưu lượng phương tiện rẽ trái lớn (chốt đèn 3 pha). Đối với các chốt đèn tín hiệu giao thông 2 pha, tất cả phương tiện phải dừng lại khi đèn đỏ, không có đèn tín hiệu cho phép rẽ trái. Riêng với nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, để kéo giảm ùn tắc, từ 3.9, Sở đã phối hợp với lực lượng CAGT điều chỉnh pha đèn và phân luồng giao thông. Cụ thể, cấm các phương tiện xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông vào khu vực giữa giao lộ (phía trên hầm chui) trong khoảng thời gian từ 6 - 20 giờ nhằm hạn chế giao cắt giữa xe container, xe tải nặng rẽ trái và xe 2 bánh trong khu vực giao lộ.

Về dài hạn, Sở Xây dựng đang tiếp tục triển khai theo từng giai đoạn các kế hoạch thuộc đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cá nhân; đồng thời đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy hoạch.

Mặc dù vậy, nhiều người dân vẫn góp ý Sở Xây dựng cần có nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét tổ chức thêm giải pháp điều chỉnh hệ thống đèn, phương án điều tiết phương tiện để hạn chế tối đa giao cắt, hoặc xây cầu vượt bằng thép tại các nút Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh; Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập (làm cầu theo tuyến Nguyễn Hữu Thọ) để giải phóng lượng xe...



