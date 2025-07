Đồng Nai: Đảm bảo liên thông, đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Đó là một trong những nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh trong tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X diễn ra vào ngày 24.7.

HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua 5 Nghị quyết, trong đó có chính sách hỗ trợ người có công và thân nhân, với kinh phí khoảng 23 tỉ đồng mỗi năm từ ngân sách tỉnh ẢNH: LÊ LÂM

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 44.500 tỉ đồng

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 160.286 tỉ đồng (tăng 8,2% so cùng kỳ), xếp hạng 13/34 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 44.553 tỉ đồng, đạt 63% dự toán Thủ tướng giao và 61% dự toán HĐND tỉnh giao.

Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 55.039 tỉ đồng (đạt 97% so với cùng kỳ); thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 1,7 tỉ USD (tăng 68% so với cùng kỳ).

Ông Võ Tấn Đức cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2025, Đồng Nai tập trung thực hiện 30 chỉ tiêu, gồm: 9 chỉ tiêu kinh tế, 4 chỉ tiêu môi trường, 10 chỉ tiêu về an sinh - xã hội, 3 chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo và 4 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế; thúc đẩy tạo bứt phá tăng trưởng của sản xuất công nghiệp, trọng tâm sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án, sớm đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2025 góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; phát huy hiệu quả mô hình hợp tác công - tư đối với các dự án hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ phối hợp thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và liên vùng như: sân bay Long Thành; các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Dầu Giây - Tân Phú; Gia Nghĩa - Chơn Thành; TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; dự án Đường Vành Đai 3, Vành Đai 4.

Tiếp tục theo dõi sát hoạt động của chính quyền 2 cấp, việc triển khai các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, thực hiện thông suốt các công việc theo thẩm quyền 2 cấp.

23 tỉ đồng hỗ trợ người có công

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại kỳ họp ẢNH: LÊ LÂM

Gồm: Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Đồng Nai và HĐND tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2026 của HĐND tỉnh;

Và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, với kinh phí dự kiến mỗi năm khoảng 23 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh.



Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025). Trên cơ sở quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách của địa phương, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.