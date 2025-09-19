Phường tiên phong ở Đà Nẵng ra mắt trợ lý AI hỗ trợ thủ tục hành chính

Chiều nay 19.9, UBND P.Tam Kỳ (TP.Đà Nẵng) chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử phường, trợ lý AI về thủ tục hành chính và Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phường.

Trang thông tin điện tử của phường (tên miền: tamky.danang.gov.vn) là công cụ tiên phong giúp người dân dễ dàng tra cứu, hỏi đáp và giải quyết các thủ tục hành chính.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng và P.Tam Kỳ ấn nút ra mắt Trang thông tin điện tử phường, trợ lý AI về thủ tục hành chính ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Công cụ này ra đời nhằm giảm tải cho bộ phận "Hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả", giúp người dân tiết kiệm thời gian, có thể thực hiện các thủ tục mọi lúc, mọi nơi, đồng thời tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cùng với sự ra đời của trang thông tin điện tử, P.Tam Kỳ còn ra mắt hệ thống trợ lý AI hỗ trợ thủ tục hành chính phường.

Các tính năng chính của trợ lý AI bao gồm: tra cứu thủ tục hành chính, biểu mẫu, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận câu hỏi và phản hồi theo mã truy cập riêng.

Để đảm bảo độ chính xác, UBND phường đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cập nhật dữ liệu đầu vào cho trợ lý AI, bao gồm thông tin chi tiết về 342 thủ tục hành chính được thực hiện tại phường.

Người dân có thể sử dụng dịch vụ này một cách đơn giản qua 3 bước: quét mã QR tại địa chỉ https://trolyphuongtamky.minds.vn/ để đăng ký và nhận mã truy cập; gửi câu hỏi chi tiết về thủ tục hành chính; tra cứu kết quả, xem câu trả lời từ cán bộ bằng cách nhập mã truy cập với 6 ký tự đã được cấp.

Theo UBND P.Tam Kỳ, qua giai đoạn thử nghiệm nội bộ, trợ lý AI đã cho thấy hiệu quả tích cực, giúp cán bộ, công chức giảm đáng kể thời gian tra cứu và hướng dẫn trực tiếp cho người dân. Trợ lý này hoạt động dựa trên dữ liệu do chính cán bộ cung cấp, đảm bảo tính chính xác và thống nhất của thông tin.

Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi và tích hợp sâu hơn trợ lý AI vào quy trình tiếp nhận - trả kết quả, hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, với thông tin đúng, đủ và dễ hiểu.

Trợ lý AI được kỳ vọng sẽ trở thành một công cụ đắc lực, hỗ trợ cán bộ phục vụ người dân tốt hơn, nhanh chóng, minh bạch và thống nhất.