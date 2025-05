Google phát triển trợ lý AI Gemini phiên bản cho trẻ em

Theo 9to5Google, "gã khổng lồ tìm kiếm" đang mở rộng phạm vi ứng dụng của trợ lý trí tuệ nhân tạo - AI Gemini bằng cách phát triển một phiên bản dành riêng cho trẻ em dưới 13 tuổi, tích hợp các công cụ kiểm soát nội dung cho phụ huynh. Thông tin này được tìm thấy qua một email do hãng gửi đến phụ huynh.

Cụ thể, Google tính đến kế hoạch trên sau khi nhận được nhiều ý kiến khuyến khích từ phụ huynh, giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục trẻ em về việc cho người trẻ tiếp cận AI một cách có kiểm soát. Phiên bản Gemini dành cho trẻ được thiết kế để hỗ trợ các em trong việc làm bài tập, giải đáp thắc mắc, rèn luyện tư duy và sáng tạo trong viết lách. Phụ huynh có thể cài đặt Gemini làm trợ lý mặc định trên thiết bị Android của con.

Trẻ em có thể sử dụng AI như Gemini được tùy chỉnh để phù hợp với lứa tuổi và mục đích Ảnh: AFP

Dù vậy, hãng vẫn cảnh báo Gemini có thể mắc lỗi. Trẻ em được khuyến khích xác nhận lại thông tin với cha mẹ, bởi bản thân người lớn cũng không nên tin hoàn toàn vào mọi câu trả lời do trí tuệ nhân tạo đưa ra. Để đảm bảo an toàn, phiên bản Gemini cho trẻ em sẽ tích hợp các công cụ kiểm soát của Google Family Link, cho phép phụ huynh giới hạn hoạt động trực tuyến của con. Trong môi trường giáo dục, nếu trẻ truy cập Gemini qua tài khoản do trường cấp, các quản trị viên có thể đặt chính sách sử dụng và giám sát tương tác qua bảng điều khiển Google Admin Console.

Theo giới chuyên môn, việc giới thiệu AI cho trẻ em từ sớm trong môi trường được kiểm soát là cách để xây dựng nền tảng kỹ năng số và khả năng sử dụng công nghệ một cách an toàn. Việc học cách tương tác với AI từ nhỏ có thể giúp trẻ vận dụng hiệu quả hơn khi trưởng thành.

Google cũng cho biết phiên bản Gemini trẻ em sẽ không hiển thị quảng cáo và không thu thập dữ liệu người dùng. Thay vào đó, mục tiêu chính là phục vụ học tập và sáng tạo. Tuy nhiên, việc một thế hệ trẻ lớn lên cùng Gemini cũng đồng nghĩa với việc các em có khả năng trung thành lâu dài với hệ sinh thái AI của Google, một hướng phát triển chiến lược không được nêu ra công khai nhưng rõ ràng mang tính dài hạn.

Dẫu vậy, các chuyên gia vẫn lưu ý rằng việc triển khai AI cho trẻ em cần được giám sát kỹ lưỡng, đảm bảo AI không làm lệch lạc tư duy phản biện, không thay thế vai trò hướng dẫn cảm xúc của người lớn, đặc biệt khi trẻ có xu hướng tìm kiếm lời khuyên từ AI trong các tình huống nhạy cảm như mâu thuẫn bạn bè.