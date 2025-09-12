Đó là yêu cầu được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra đối với Báo Nhân Dân tại lễ khai trương trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn, diễn ra chiều 12.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khai trương trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" ẢNH: NHÂN DÂN

Ứng dụng công nghệ hiện đại tạo nên dấu ấn nổi bật

Theo Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, trang thông tin điện tử chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV được Báo Nhân Dân xây dựng nhằm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trang thông tin sẽ được cập nhật hằng ngày, với nguồn thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng, phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài.

Báo Nhân Dân đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, tạo nên dấu ấn nổi bật cho trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV, đem lại trải nghiệm toàn diện nhất đến tất cả đối tượng bạn đọc, từ giới nghiên cứu đến độc giả trong và ngoài nước. Trang thông tin điện tử không chỉ là cuốn cẩm nang số, mà còn là kênh báo chí dữ liệu đồ sộ và quy mô nhất từ trước tới nay về các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài các chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; những chặng đường vẻ vang của Đảng; Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trang tin điện tử này còn có các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, các văn bản quy định, hướng dẫn của Đảng...

"Trang thông tin sẽ không chỉ phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ mọi hoạt động của đại hội, mà còn ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo sự tương tác với công chúng, lưu trữ tư liệu quý giá về lịch sử Đảng. Bên cạnh đó, trang thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV còn là nền tảng số hóa hiện đại, góp phần lan tỏa tư tưởng đổi mới của Đảng, huy động trí tuệ toàn dân vào văn kiện đại hội. Đây là minh chứng cho sự thích ứng của Đảng với thời đại công nghệ số, khẳng định vị thế Việt Nam đổi mới, năng động trên trường quốc tế", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Địa chỉ số của Đại hội XIV

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" là một địa chỉ số, là hạ tầng thông tin chính thống của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một địa chỉ thông tin nhanh, chính xác, tin cậy, thân thiện, bảo đảm "một nguồn - một chuẩn - một tiếng nói" trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội và triển khai Nghị quyết sau Đại hội XIV.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Trang thông tin "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi - đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức. Ba yêu cầu mang tính nguyên tắc là chính xác, kịp thời, dễ hiểu. Mỗi con số, trích dẫn, thuật ngữ được chuẩn hóa; bản tin ngắn gọn, rõ ràng, có nguồn dẫn và thời điểm công bố; tài liệu dễ tìm, dễ tải, dễ trích dẫn; trải nghiệm tối ưu trên thiết bị di động để ai cũng tiếp cận được nhanh nhất, đầy đủ nhất".

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ấn nút khai trương trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" ẢNH: NHÂN DÂN

Để vận hành trang thông tin hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Báo Nhân Dân quán triệt và thực hiện 6 yêu cầu trọng tâm, đó là: kỷ luật thông tin; chính xác, kịp thời; an toàn - an ninh; phối hợp nhịp nhàng; chú trọng đối ngoại; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Tổng Bí thư lưu ý: "Đối với cán bộ, đảng viên, trang thông tin là "sổ tay điện tử" trong những ngày đại hội (lịch làm việc, quy chế thông tin, tài liệu dùng chung, hướng dẫn tác nghiệp truyền thông nội bộ, lưu ý bảo mật). Đối với nhân dân, đây là "điểm đến tin cậy" để tiếp cận văn kiện, theo dõi thảo luận chính sách, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong thực thi nghị quyết". Ngoài ra, đối với kiều bào và bạn bè quốc tế, đây là "cửa sổ Việt Nam" về một đất nước đổi mới, kỷ cương, văn hóa, chủ động hội nhập, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo Tổng Bí thư việc khai trương trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" là bước đi quan trọng để tổ chức một kỳ đại hội Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động, chuyên nghiệp của các cơ quan tham mưu, giúp việc, sự đồng hành của báo chí, truyền thông và niềm tin, sự ủng hộ của đồng bào ta trong và ngoài nước, Tổng Bí thư tin tưởng: "Trang thông tin sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh: là nguồn thông tin chính thống, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối bền chặt giữa đại hội và nhân dân".



