AI đang thay đổi văn hóa giao thông

Như Thanh Niên thông tin, hệ thống camera AI (trí tuệ nhân tạo) tự động phạt nguội của CSGT TP.HCM có thể bắt lỗi vi phạm, hiển thị ngay tên, địa chỉ của chủ phương tiện khiến nhiều người bất ngờ.

Tại Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông của Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), hình ảnh từ hơn 1.000 camera giám sát, xử lý vi phạm liên tục cập nhật trực tiếp. Trong đó, hệ thống camera AI tự động phạt nguội có thể tự động nhận diện phương tiện, tốc độ và bắt lỗi vi phạm. Khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay dừng đỗ sai quy định, hệ thống ghi nhận lại đoạn clip. Chỉ vài giây sau, thông tin về chủ xe, loại xe, số chỗ ngồi, biển số xe từ hệ thống dữ liệu đăng ký xe hiển thị. Đồng thời, hành vi vi phạm, căn cứ xử phạt theo Nghị định 168/2024 cũng được thể hiện rõ.

Sau khi có đầy đủ thông tin, lực lượng CSGT trích xuất thông báo vi phạm, đưa lên hệ thống tra cứu phạt nguội và gửi cho chủ xe, mời đến phối hợp giải quyết vụ việc. Tất cả quá trình chỉ mất 2 giờ.

Chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... đều có thể bị camera AI của CSGT TP.HCM ghi hình, truy biển số để phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lợi ích vượt trội

Đa số ý kiến bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có AI vào quản lý giao thông. "Việc chuyển từ cách làm thủ công sang ứng dụng công nghệ không chỉ mang lại hiệu quả vượt trội và độ chính xác cao hơn, mà còn là minh chứng cho tư duy đổi mới của các nhà quản lý. Ứng dụng công nghệ sẽ giúp giải quyết các vấn đề giao thông phức tạp nhanh chóng, đồng thời tạo ra một hệ thống minh bạch và công bằng hơn cho tất cả mọi người tham gia giao thông", BĐ Khang Nguyễn ủng hộ.

BĐ Thanh Tâm viết: "Hệ thống camera AI đang thay đổi dần thói quen di chuyển hằng ngày của nhiều người dân. Khi biết mình có thể bị ghi hình bất cứ lúc nào, không ai còn dám lạng lách, đánh võng, tạt đầu hay vượt đèn đỏ, ngay cả ở những ngã tư vắng vẻ".

"Việc sử dụng camera AI vào phạt nguội sẽ giúp giảm các tai nạn không đáng có. AI đang góp phần rất lớn trong việc thay đổi văn hóa giao thông của người dân", BĐ Nguyễn Dũng nhận định.

Nên triển khai toàn quốc

BĐ Quốc Anh thì bày tỏ lo lắng về những sự cố kỹ thuật có thể xảy ra. "Vì vậy, tôi đề xuất cần có cơ chế kiểm tra chéo, chẳng hạn như có sự xác nhận của một cán bộ CSGT trước khi gửi thông báo phạt. Điều này sẽ giúp kết hợp được sự khách quan của công nghệ và sự cẩn trọng của con người", BĐ này ý kiến thêm.

BĐ Sang Tran góp ý: "Hệ thống phạt nguội chỉ có thể hiệu quả khi dữ liệu xe là chính xác. Vấn đề lớn nhất là xe không chính chủ, một kẽ hở lớn mà những người vi phạm có thể lợi dụng. Để giải quyết vấn đề này, cần có một cơ chế liên kết dữ liệu. Ví dụ như có thể liên kết trực tiếp việc phạt nguội với tài khoản định danh điện tử của người điều khiển phương tiện, để phạt đúng người, đúng lỗi".

"Để việc này thực sự phát huy hiệu quả tối đa, các cơ quan chức năng cần giải quyết những tồn đọng của hệ thống này một cách triệt để, để công nghệ thực sự phục vụ con người. Và mô hình này nên triển khai toàn quốc để giao thông ngày càng đi vào nền nếp", BĐ Bảo Lộc ý kiến.