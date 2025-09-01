Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lên phương án xây dựng đường vòng Lâm Viên ở Đà Lạt nối QL27C

Lâm Viên
Lâm Viên
01/09/2025 12:27 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng lên phương án đầu tư xây dựng tuyến đường vòng Lâm Viên nối QL27C, đường đi Nha Trang (Khánh Hòa) để giảm thiểu ách tắc giao thông vào trung tâm Đà Lạt.

Ngày 1.9, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về quy hoạch giao thông đô thị và danh mục ưu tiên đầu tư các công trình giao thông đô thị trên khu vực Đà Lạt; trong đó lên phương án xây dựng đường vòng Lâm Viên nối qua QL27C.

Lên phương án xây dựng đường vòng Lâm Viên ở Đà Lạt nối QL27C- Ảnh 1.

Đường vòng Lâm Viên hiện nay trên địa bàn P.Lâm Viên - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng cùng P.Lâm Viên – Đà Lạt chuẩn bị nội dung, đề xuất UBND tỉnh làm việc với Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) về phương án đầu tư xây dựng tuyến đường vòng Lâm Viên nối QL27C.

Tuyến đường vòng Lâm Viên hiện hữu dài khoảng 6,5 km, được quy hoạch lộ giới 24m, từ đường Mai Anh Đào đến đường Mê Linh (gần hồ Than Thở). Trước đây, người Pháp gọi đường Vòng Lâm Viên là Tour de 99 points de vue (đường vòng 99 ngoạn cảnh) hay Tour de Chasse (đường vòng săn bắn). Đường vòng Lâm Viên ở trong địa phận P.Lâm Viên – Đà Lạt, nhưng phần lớn đường nằm trong khu vực Học viện Lục quân.

Lên phương án xây dựng đường vòng Lâm Viên ở Đà Lạt nối QL27C- Ảnh 2.

Đường vòng Lâm Viên từ ngã ba Mai Anh Đào - Nguyên Tử Lực tới hồ Chiến Thắng thì tắc vì chưa có đường

ẢNH: LÂM VIÊN

Tuyến đường mới giảm thiểu ách tắc giao thông

Hiện nay, đường vòng Lâm Viên từ ngã ba Mai Anh Đào - Nguyên Tử Lực (gần Khu du lịch Thung lũng Tình yêu) có mặt đường bê tông nhựa nóng rộng khoảng 6m, nhưng chỉ kéo dài được khoảng 2 km tới KDL Rừng Lá Kim (cạnh hồ Chiến Thắng) thì tắc. Phía ngược lại từ đường Mê Linh tới hồ Chiến Thắng cũng tắc (vì chưa có đường).

Lên phương án xây dựng đường vòng Lâm Viên ở Đà Lạt nối QL27C- Ảnh 3.

Đường vòng Lâm Viên từ ngã ba đường Mai Anh Đào – Nguyên Tử Lực (gần Khu du lịch Thung lũng Tình yêu)

ẢNH: LÂM VIÊN

Một lãnh đạo Sở GT - VT tỉnh Lâm Đồng (cũ), cho biết đường vòng Lâm Viên được quy hoạch là tuyến đường vành đai TP.Đà Lạt (cũ). Theo quy hoạch chung TP.Đà Lạt (cũ) và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 704/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 12.5.2014) sẽ mở tuyến đường từ vòng Lâm Viên qua QL27C để rút ngắn khoảng cách từ QL27C vào trung tâm Đà Lạt, quan trọng hơn để giảm thiểu ách tắc giao thông khu vực Chi Lăng, Phan Chu Trinh (P.Lâm Viên – Đà Lạt).

Hiện nay, từ khu du lịch Thung lũng Tình yêu muốn đến vòng xoay Đarahoa, QL27C để đi Nha Trang (Khánh Hòa) phải chạy lòng vòng theo đường Nguyên Tử Lực qua Sương Nguyệt Ánh, Nguyễn Đình Chiểu để nhập vào đường Phan Chu Trinh, Hồ Xuân Hương, Ngô Gia Tự dài hơn 10km, và thường ách tắc giao thông. Nhưng nếu có đường Vòng Lâm Viên nối QL27C, đường đi chỉ còn khoảng 4 km.

Lên phương án xây dựng đường vòng Lâm Viên ở Đà Lạt nối QL27C- Ảnh 4.

Đường vòng Lâm Viên có tên trên bản đồ nhưng thực tế phần qua hồ Chiến Thắng (Học viện Lục quân) chưa có đường

ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng khảo sát, đánh giá một số tuyến đường vành đai khác tại khu vực đường vòng Lâm Viên để có phương án dự phòng trong trường hợp hướng tuyến đi qua đất quốc phòng không khả thi.

Ông Nguyễn Hồng Hải cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 ưu tiên đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trung hạn 2026 - 2030 các tuyến đường thuộc hệ thống đường vành đai Đà Lạt bảo đảm đồng bộ và khai thác hiệu quả các tuyến đã triển khai thi công gồm: Nâng cấp mở rộng đường từ nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân đến đường Cam Ly - Phước Thành; nâng cấp đường tỉnh 722 đoạn từ ngã ba Tùng Lâm đến giao với đường Cam Ly - Phước Thành; dự án nâng cấp đường Thánh Mẫu (P.Lang Biang – Đà Lạt); dự án nâng cấp QL20 đoạn qua trung tâm P.Xuân Trường - Đà Lạt.


Tin liên quan

Lâm Đồng: Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Lâm Đồng: Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Hàng chục công trình, dự án lớn trọng điểm đang triển khai tại địa bàn Lâm Đồng, tuy nhiên nhiều dự án bị vướng giải phóng mặt bằng nên bị chậm tiến độ hoặc đình trệ, khiến vốn đầu tư 'mắc cạn'.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Lạt hồ Chiến Thắng đường Vòng Lâm Viên QL27C ách tắc giao thông
