Vì sao dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM vẫn 'đứng bánh'?

Sáng 27.9, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 9 tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận (quận 7 cũ), kết nối trực tuyến với cử tri phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội (quận 4 cũ), xã Nhà Bè, Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu đơn vị số 9 có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; trung tướng Dương Văn Thăng, Phó chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, bí thư phường Tam Bình, TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường, xã đóng góp nhiều ý kiến trong các vấn đề lớn hiện nay như tuyến metro, luật Đất đai, dự án chống ngập...

Ông Nguyễn Quang Quảng, cử tri phường Tân Thuận, TP.HCM ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ông Nguyễn Quang Quảng, cử tri phường Tân Thuận ý kiến về tình hình phát triển hạ tầng giao thông công cộng. Ông cho biết đặc biệt quan tâm đến dự án metro đi qua địa bàn phường Tân Thuận.

Đây là một dự án có quy mô lớn, mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối đô thị với khu vực ven biển, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực phía nam thành phố.

Tuy nhiên, hiện dự án mới ở giai đoạn đề xuất, chưa được phê duyệt chính thức từ cấp có thẩm quyền. Quá trình triển khai sẽ rất phức tạp, đòi hỏi nhiều bước thẩm định về vốn đầu tư, công nghệ, quy hoạch và đặc biệt là đánh giá tác động môi trường.

Để dự án sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện, ông Quảng đề nghị các đại biểu quan tâm, có ý kiến với Quốc hội và Chính phủ để xem xét, ban hành cơ chế đặc thù cho TP.HCM trong việc chủ động triển khai các dự án giao thông công cộng trọng điểm, đặc biệt là các tuyến metro.

Cử tri Đoàn Thị Kim Cúc ở phường Tân Thuận quan tâm đến dự án giải quyết khóa van triều, chống ngập tại TP.HCM, nhất là hạng mục cống ngăn triều Tân Thuận tại vị trí đầu đường Trần Xuân Soạn (dạ cầu Tân Thuận 1).

Cử tri Đoàn Thị Kim Cúc ở phường Tân Thuận nêu ý kiến về dự án giải quyết khóa van triều, chống ngập tại TP.HCM ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo cử tri, đây là công trình trọng điểm, nhưng việc chậm tiến độ và ngừng thi công, dở dang nhiều hạng mục công trình đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn. Nhất là cảnh ngập lụt, triều cường diễn ra thường xuyên không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt, đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, kinh doanh và sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, trong thời gian thi công đã làm ảnh hưởng đến một số nhà dân tại đường Trần Xuân Soạn (ngay khu vực thi công) bị nứt tường. Đơn vị thi công đã tiến hành khảo sát, ghi nhận và làm việc cùng các hộ gia đình bị ảnh hưởng để tính phương án đền bù. Nhưng từ năm 2020 đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho người dân.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM ẢNH: THANH NIÊN

"Chúng tôi đã có kiến nghị nhiều lần về vấn đề này, song không có câu trả lời dứt khoát", bà Cúc nói và cho biết dự án này chỉ còn 1% nữa đã đi vào hoạt động. Do đó, bà mong muốn đại biểu sẽ có ý kiến mạnh mẽ với Chính phủ và các cơ quan chức năng để trả lời dứt khoát với người dân là dự án này có triển khai tiếp hay không. Nếu tiếp tục triển khai thì rất mong dự án này sẽ tái khởi động và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Còn cử tri Nguyễn Thị Tuyết Vân ở xã Nhà Bè, cho biết bản thân thấy vui mừng vì Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 để tháo gỡ các vướng mắc liên quan dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng trên địa bàn TP.HCM.

Theo bà Vân, dự án đã ngưng thi công khá lâu, bà con rất mong ngóng vì Nhà Bè vẫn còn nhiều chỗ ngập sâu. "Tôi mong thành phố có chỉ đạo quyết liệt để dự án này hoàn thành trong thời gian sớm nhất", cử tri nói.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành cống Bến Nghé và Mương Chuối

Trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã đạt khoảng 92% khối lượng thi công. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai các phần việc còn lại, mục tiêu sớm hoàn thành và đưa dự án đi vào vận hành.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo ông Dũng, dự án gồm 6 cống kiểm soát triều chính. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 2 cống Bến Nghé và Mương Chuối trước, các cống còn lại sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết 212 của Chính phủ, TP.HCM đã thành lập 2 tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho dự án, trong đó một tổ phụ trách hoàn thiện thủ tục và ký kết lại hợp đồng, một tổ điều chỉnh dự án.

"Hiện nay, công tác điều chỉnh dự án đã hoàn tất. Thành phố đang thuê đơn vị thẩm định để chuẩn bị trình UBND TP.HCM phê duyệt, từ đó ký kết lại hợp đồng chính thức với nhà đầu tư", ông Dũng cho hay.

Về nguồn vốn, ông Dũng cho biết ngày 19.9, lãnh đạo thành phố đã làm việc với Ngân hàng BIDV để thống nhất các nội dung liên quan. Dự kiến ngày 29.9, sẽ tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước. "Khi nội dung tài chính được tháo gỡ, toàn bộ dự án sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tiến độ và yêu cầu thực tiễn", ông Dũng nói.

Liên quan đến tình trạng nứt tường của nhà dân tại khu vực thi công cống Tân Thuận, ông Dũng cho biết chủ đầu tư đã phối hợp các đơn vị liên quan để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng nhằm sửa chữa, bồi thường.

Tuy nhiên, vẫn còn 29 trường hợp bị ảnh hưởng trong quá trình thi công nhưng chưa được khắc phục triệt để do giai đoạn cuối năm 2020, dự án gặp khó khăn về dòng tiền. Khi dự án được khởi động lại, chủ đầu tư cam kết sẽ tiến hành sửa chữa, bồi thường cho các hộ dân.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội gửi lời cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri.

Liên quan dự án chống ngập, ông Mãi khẳng định dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng hiện chỉ còn khoảng 8% khối lượng công việc. "Tôi đứng tại hội trường này và đã hứa với bà con không dưới 3 lần", ông Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trả lời ý kiến cử tri ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo ông Phan Văn Mãi, khi dự án được phê duyệt triển khai, tổng vốn đầu tư ban đầu chưa đến 10.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện kéo dài, phát sinh các yếu tố mới nên tổng vốn bị đội lên, kéo theo việc phải cập nhật lại dự án. Quá trình cập nhật lại vướng một số quy định pháp lý, khiến dự án bị chậm trễ.

Do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý này. Hiện TP.HCM đang khẩn trương thực hiện điều chỉnh dự án và ký lại hợp đồng để tiếp tục triển khai.

"Khối lượng thi công còn lại tuy không nhiều, nhưng các thủ tục để phê duyệt lại dự án và ký kết lại hợp đồng mất nhiều thời gian", ông Mãi nói và cho biết trong năm nay, thành phố sẽ cố gắng hoàn thành một số hạng mục quan trọng của dự án.