Lâm Đồng sắp xếp cán bộ làm việc tập trung, tạo thuận lợi cho người dân

Ngày 2.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký ban hành văn bản về việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức làm việc tập trung tại trụ sở UBND tỉnh (cũ) trước khi sắp xếp.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ được bố trí làm việc tại 3 khu vực. Cụ thể, khu vực 1 đặt tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng (tỉnh lỵ); khu vực 2 làm việc tập trung tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ; khu vực 3 tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông cũ.

Riêng những cơ quan, đơn vị đặc thù gắn liền với địa bàn và đã có trụ sở riêng như Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Bảo tàng Bình Thuận, Thư viện Bình Thuận… sẽ tiếp tục bố trí công chức, viên chức tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận cũ sẽ được bố trí công chức, viên chức Lâm Đồng làm việc tập trung để phục vụ người dân ẢNH: QUẾ HÀ

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc bố trí này nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi liên hệ công việc, duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời bảo đảm thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.

Các vị trí bố trí tập trung chủ yếu là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, xử lý công việc phát sinh thường xuyên tại cơ sở.

Đối với các lĩnh vực đặc thù như kiểm lâm, phòng cháy chữa cháy, kiểm dịch, thú y, quản lý biên giới, biển đảo, phòng chống thiên tai, quản lý thị trường…, công chức, viên chức sẽ tiếp tục làm việc tại trụ sở cơ quan chuyên môn để phù hợp tính chất công việc.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành khẩn trương rà soát, lập danh sách công chức, viên chức bố trí làm việc tập trung tại khu vực 2 và 3, gửi Sở Nội vụ trước ngày 8.10.2025.

Sau đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu báo cáo và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trước ngày 15.10.2025. Văn phòng UBND tỉnh rà soát cơ sở vật chất tại hai trụ sở UBND Bình Thuận và Đắk Nông cũ để đề xuất sửa chữa, cải tạo; Sở Tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp theo dõi, đôn đốc, xử lý kịp thời, tránh tình trạng bố trí sai đối tượng hoặc công chức, viên chức không có việc làm.