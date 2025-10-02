Thu ngân sách ở Lâm Đồng: Có phường vượt xa chỉ tiêu, có xã lo 'vỡ trận'

P.Phan Thiết về đích thu ngân sách

P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (nằm ở trung tâm TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) được HĐND tỉnh Lâm Đồng giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 là 197 tỉ đồng, chỉ tiêu lớn nhất trong 124 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND P.Phan Thiết Trần Nguyên Lộc, cho biết cho đến ngày 30.9, địa phương này đã thu đạt con số 211 tỉ đồng /197 tỉ đồng, đạt 107,22 % so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.

Đánh bắt và chế biến thủy sản cũng là một trong các nguồn thu ổn định của P.Phan Thiết ẢNH: HÀ AN

Theo ông Lộc, các khoản thu lớn của P.Phan Thiết chủ yếu là từ nguồn thu thuế tài nguyên, sử dụng đất và lớn nhất là thu thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường. Như vậy, tính đến ngày 30.9, việc thu ngân sách mà tỉnh giao cho P.Phan Thiết đã về đích sớm và vượt chỉ tiêu 7%.

Tương tự, Chủ tịch UBND P.Mũi Né Lê Thanh Sơn cho biết, tính cho đến ngày 30.9, P.Mũi Né đã thu ngân sách đạt 151,1 tỉ đồng/ 127 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 118,75% chỉ tiêu tỉnh giao; trong đó thu từ tiền đất (37,3 tỉ đồng), các nguồn thu khác là 113 tỉ đồng.

Theo ông Sơn, ngay sau khi sáp nhập tỉnh, P.Mũi Né mới được thành lập (sáp nhập P.Mũi Né, P.Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp), Đảng ủy và UBND phường xác định việc thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và đưa ra nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn để cùng ngành thuế triển khai thu. Mũi Né là địa bàn có ngành dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, cũng là nguồn thu đáng kể, góp phần hoàn thành chi tiêu thu cho ngân sách địa phương.

Ngành du lịch có đóng góp lớn cho ngân sách của P.Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

P.Phú Thủy (nằm ở trung tâm TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) là phường có chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao đứng thứ 2 toàn tỉnh (chỉ sau P.Phan Thiết).

Theo thống kê từ UBND P.Phú Thủy, tính đến cuối tháng 9.2025, thu ngân sách trên địa bàn phường này đạt 124,2 tỉ/168 tỉ đồng, đạt 74% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Theo đó, nguồn thu chính của địa phương đến từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ nhà, đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Và khó khăn của địa phương này là nguồn thu từ kinh doanh, dịch vụ giảm sút đáng kể.

Gặp khó khi nguồn thu không ổn định

Xã Hòa Thắng (sáp nhập từ một phần xã Hòa Thắng cũ và xã Hồng Phong, H.Bắc Bình, thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) là địa phương có chỉ tiêu thu ngân sách 166,4 tỉ đồng, xếp thứ 3 của tỉnh Lâm Đồng. Nhưng đến hết tháng 9.2025, xã Hòa Thắng chỉ thu được 60,7 tỉ đồng, đạt 36,5% kế hoạch giao. Đáng chú ý là nguồn thu từ khu vực ngoài quốc doanh của xã Hòa Thắng chỉ đạt 28%.

Chủ tịch UBD xã Hòa Thắng Nguyễn Công Lý lý giải, các khoản thu của xã chủ yếu hiện nay vẫn là thuế thu nhập, thuế trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. "Công tác thu ngân sách tại xã Hòa Thắng còn đối mặt với nhiều thách thức, thể hiện qua việc nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch và tổng thu còn thấp, trong khi thời gian còn lại của năm là rất ngắn, tạo áp lực lớn trong công tác này", ông Lý chia sẻ.

Du lịch và các dự án năng lượng tái tạo là nguồn thu cơ bản cho ngân sách xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Xã Vĩnh Hảo (sáp nhập từ 2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân của H.Tuy Phong, Bình Thuận cũ), nơi có Trung tâm điện lực Vĩnh Tân lớn nhất cả nước, có chỉ tiêu thu ngân sách 102 tỉ đồng. Theo số liệu do Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo - Nguyễn Thanh Sang cung cấp, đến ngày 30.9, số thu ngân sách được 65 tỉ/102 tỉ đồng, đạt 63,6% kế hoạch tỉnh giao. Khó khăn tại xã này phần lớn cũng do nguồn thu không ổn định, khu vực thu ngoài ngân sách đạt rất thấp.

7 xã, phường trong top được giao chỉ tiêu thu ngân sách (2025) cao nhất tỉnh Lâm Đồng (đơn vị tính: tỉ đồng) ĐỒ HỌA: QUẾ HÀ

Theo lãnh đạo các phường: Phan Thiết, Phú Thủy và Mũi Né, kể từ sau ngày 1.7 (sáp nhập tỉnh) nguồn thu từ kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt đều gặp khó khăn do kinh doanh dịch vụ có tăng trưởng thấp.

Để nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách, xã Hòa Thắng tiếp tục phát huy những điểm mạnh trong việc thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và đặc biệt là khai thác triệt để tiềm năng từ các khoản thu liên quan đến nhà đất. Đồng thời, cần rà soát lại công tác quản lý và chính sách hỗ trợ để thúc đẩy nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, kiểm tra lại dự toán để đảm bảo tính khả thi và tìm kiếm các giải pháp bổ sung nguồn thu từ các khoản khác, nhằm đạt được mục tiêu thu ngân sách đã đề ra để đảm bảo sự phát triển bền vững của địa phương Ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng



