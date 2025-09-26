Cán bộ, viên chức Lâm Đồng gian nan vì kết nối giao thông yếu kém

Gian nan những cung đường

Trong suốt 3 tháng qua, nhiều cán bộ, viên chức khu vực Bình Thuận (cũ) mỗi khi lên Đà Lạt họp đều phải chọn cách vòng qua Khánh Hòa. Tuyến đường này tuy xa hơn nhưng an toàn hơn, bởi kết nối giao thông trong nội tỉnh Lâm Đồng còn yếu kém, nhiều cung đường nhỏ hẹp, xuống cấp, thi công dang dở.

Đèo Ngoạn Mục (Khánh Hòa) với nhiều khúc cua uốn lượn ẢNH: CTV

Anh H. (ở P.Phan Thiết) cho biết, mỗi lần được tỉnh mời dự họp, anh phải đi từ Phan Thiết ra Phan Rang theo đường cao tốc, rồi rẽ vào QL27 vượt đèo Ngoạn Mục để lên P.Xuân Hương - Đà Lạt (nơi đặt Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng). Quãng đường dài khoảng 250 km, mất gần 5 giờ.

Trong khi đó, tuyến ngắn nhất từ P.Phan Thiết đến P.Xuân Hương - Đà Lạt là QL28B chỉ khoảng 160 km nhưng thi công ì ạch, nhếch nhác, xe cộ qua lại hết sức khó khăn.

Anh H. cho biết, nếu từ Phan Thiết chạy ra ngã ba Lương Sơn rẽ trái đi theo QL28B qua thủy điện Đại Ninh rồi nhập vào QL20, chỉ mất khoảng 3,5 giờ để đến P.Xuân Hương - Đà Lạt. Trong khi đó, tuyến QL28 qua Di Linh dài khoảng 190 km, nhưng đường nhỏ hẹp, nhiều khúc cua nguy hiểm vào mùa mưa nên ít người lựa chọn.

Xây dựng cầu cạn trên QL28B nối Phan Thiết với Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Anh H. nói thêm, mỗi lần nghĩ đến đoạn đường xa là nhiều người ngán ngẩm. Vì vậy, phần lớn cán bộ, viên chức đầu tuần lên tỉnh làm việc hay cuối tuần về thăm gia đình đều chọn đi qua tỉnh Khánh Hòa, dù xa hơn nhưng an toàn hơn.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với cán bộ, viên chức ở Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ). Từ đây đi Đà Lạt mất gần 5 giờ cho quãng đường 190 km với nhiều đèo dốc quanh co, đường hẹp.

Từ P.Xuân Hương - Đà Lạt mỗi lần cán bộ, nhân viên về thăm nhà ở P.Đông Gia Nghĩa đều chọn tuyến đường ngắn nhất theo lộ trình từ Đà Lạt theo QL20 tới ngã ba Tân Hội rẽ phải để đến đường tỉnh 725, sau đó chạy tiếp tới xã Đinh Trang Thượng để nhập vào QL28 đi Tà Đùng và Gia Nghĩa.

Nhiều người dân và cán bộ mong QL28 sớm được hoàn thiện nâng cấp, để đi lại giữa Di Linh và Gia Nghĩa thuận tiện hơn ẢNH: LÂM VIÊN

Một cán bộ công tác tại HĐND tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn: "Sau sáp nhập, việc lên Đà Lạt làm việc là bình thường, nhưng nghĩ đến đoạn đường về công sở thì thật sự nhiều người ngán ngẩm. Chúng tôi mong tuyến QL28 sớm được đầu tư mở rộng để đi lại thuận tiện hơn".

Rào cản phát triển du lịch

Không chỉ cán bộ công chức, ngành du lịch cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ hạn chế kết nối giao thông ở Lâm Đồng. Đầu tháng 9.2029, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức đoàn khảo sát tại 3 điểm: Mũi Né, Đà Lạt và Gia Nghĩa.

Sau 5 ngày, đoàn phải ngồi xe gần 20 tiếng, vượt qua nhiều đèo dốc, cung đường quanh co, mỗi chặng đều mất gần 5 giờ. Các chuyên gia du lịch nhận định hạ tầng giao thông chính là "điểm nghẽn" lớn trong kết nối 3 khu vực trọng điểm du lịch của Lâm Đồng.

Đường từ Lâm Đồng qua Đắk Nông (cũ) nhỏ hẹp, nhiều đèo dốc ẢNH: LÂM VIÊN

Tiến sĩ Phan Bảo Giang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, phân tích: "Để phát triển du lịch liên vùng, hạ tầng giao thông là yếu tố quyết định. Bình Thuận (cũ) sau khi có cao tốc Dầu Giây - Vĩnh Hảo đã ghi nhận lượng du khách tăng vọt hơn 30%. Lâm Đồng cũng cần sự chung tay của các ngành để tháo gỡ rào cản này".

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, nhìn nhận: "Sau sáp nhập, Lâm Đồng hội tụ nhiều giá trị độc đáo về thiên nhiên và văn hóa. Tỉnh mong muốn liên kết các sản phẩm, điểm đến thành chuỗi trải nghiệm hấp dẫn. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất hiện nay chính là kết nối giao thông chưa đồng bộ".

QL28 nối Di Linh và Gia Nghĩa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Lâm Đồng đang sở hữu nhiều lợi thế về du lịch, nông nghiệp và dịch vụ sau khi sáp nhập. Tuy nhiên, nếu bài toán kết nối giao thông không được giải quyết, mọi lợi thế sẽ khó phát huy tối đa. Từ nhu cầu thực tế của cán bộ đi công tác đến kỳ vọng phát triển du lịch, Lâm Đồng đang rất cần cú hích đầu tư hạ tầng. Những tuyến huyết mạch như QL28, QL28B, QL20… cần sớm được nâng cấp, mở rộng để rút ngắn thời gian, bảo đảm an toàn, tạo sự thông suốt trong nội tỉnh và kết nối liên vùng.

Khi hạ tầng giao thông được cải thiện, không chỉ cán bộ, viên chức bớt gian nan mỗi lần đi họp, mà du khách cũng sẽ dễ dàng tiếp cận trọn vẹn những trải nghiệm độc đáo của vùng đất Lâm Đồng.