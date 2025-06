Đồng Tháp - Hạ tầng giao thông phát triển sẵn sàng đón nhà đầu tư

Công trình cầu Cao Lãnh mở ra cơ hội phát triển cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long Ảnh: Trần Ngọc

Không còn "khuất nẻo"

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp sau ngày đất nước thống nhất 30.4.1975, tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Về điều kiện tự nhiên nhiều yếu tố không thuận lợi, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng sản lượng lúa năm 1975 ước chỉ khoảng 270.000 tấn, dân không đủ ăn, tỷ lệ hộ nghèo, thiếu đói rất cao. Về hạ tầng hầu như tất cả các lĩnh vực đều thuộc nhóm yếu kém so với cả nước. Nhất là đường sá, giao thông bị chia cắt do kênh rạch, sông ngòi nhiều, đi lại giao thương vất vả.

Thế nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, các cấp chính quyền và người dân tỉnh Đồng Tháp trong nhiều thập kỷ, đến nay tỉnh đã đạt những thành tựu lớn, toàn diện trên nhiều mặt. Sản lượng lúa đã đạt 3,34 triệu tấn/năm (gấp hơn 12 lần so với cách đây 50 năm). Chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của Đồng Tháp đã phát triển mạnh mẽ; các ngành hàng lúa gạo, cá tra, trái cây, hoa kiểng, không chỉ đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế của tỉnh mà còn giữ vai trò chủ đạo trong phát triển ngành hàng của cả nước.

Với quan điểm "giao thông đi trước mở đường" cho phát triển kinh tế - xã hội, cùng với các dự án giao thông của Trung ương đầu tư qua địa bàn, nhiều nhiệm kỳ liên tiếp tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm đầu tư nguồn ngân sách lớn để tháo gỡ sự "khuất nẻo" về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông bất lợi nhằm thu hút đầu tư, phát triển địa phương.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Đồng Tháp đã đầu tư nguồn vốn hơn 9.500 tỉ đồng cho việc phát triển hạ tầng giao thông. Riêng về đường bộ, tỉnh đầu tư xây dựng 23 công trình và đã hoàn thành nhiều công trình như: đường Sở Tư pháp - Tân Việt Hòa; hệ thống cầu đường ĐT.849; nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.841, tuyến ĐT.846, tuyến ĐT.848,… Các tuyến đường như: ĐT.845, ĐT.857, hệ thống cầu trên tuyến ĐT.844 và một số công trình khác sẽ dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Cùng với các tuyến quốc lộ 30, 80, 54, N1, N2, cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống đã có và hệ thống sông Tiền, sông Hậu thuộc tuyến đường thủy quốc tế,… qua địa bàn hiện nay để kết nối các tỉnh lân cận và nối liền với biên giới Campuchia tạo nên mạng lưới giao thông thủy - bộ thuận lợi để giao thương phát triển kinh tế.

Tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư dần hiện ra

52 km đường cao tốc sắp hoàn thành

Tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành hơn 52 km đường cao tốc, 14 km quốc lộ và xây dựng mới 96 km đường tỉnh.

Việc phát triển hệ thống đường cao tốc qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp là bước tiến vượt bậc trong phát triển hạ tầng giao thông, phá "điểm nghẽn" vị trí địa lý không thuận lợi của địa phương. Điển hình tỉnh đã và đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nay là Bộ Xây dựng triển khai xây dựng các tuyến cao tốc: Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cao Lãnh - An Hữu, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Mỹ An - Cao Lãnh góp phần rút ngắn thời gian di chuyển đến các tỉnh thành và vùng miền trên cả nước.

Thi công tuyến tránh nội ô qua địa bàn TP.Cao Lãnh

Trong đó, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài hơn 27 km đã được khởi công từ tháng 6.2023 tạo sự phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân. Riêng dự án thành phần 1 dài 16 km tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng được Chính phủ giao cho UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Hiện dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đang trong giai đoạn thi công cao điểm để dự án nhanh chóng hoàn thành góp phần phát triển kinh tế - xã hội đối với Đồng Tháp nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Ngoài ra, dự án công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, dài khoảng 26,6 km có điểm đầu kết nối với tuyến N2, thuộc thị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười và điểm cuối tại nút giao An Bình, H.Cao Lãnh đã được Chính phủ phê duyệt đầu tư, sắp khởi công sẽ tạo ra sự bứt phá cho giao thông Đồng Tháp.

Việc chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông chính là sự chuẩn bị, điều kiện tốt giúp tỉnh Đồng Tháp sẵn sàng đón nhà đầu tư, doanh nghiệp đến hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vươn mình cùng dân tộc.