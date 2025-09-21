Lái xe điện từ TP.HCM đến Đà Lạt, làm sao để không hết pin giữa đường?

Những năm trở lại đây, xe điện trở nên phổ biến và người dùng dần cởi mở hơn với loại phương tiện này. Không chỉ sử dụng để đi lại trong phố, phục vụ công việc hàng ngày, nhiều người còn dùng ô tô thuần điện để đi chơi xa, dã ngoại cùng bạn bè và gia đình.

Nếu xét ở TP.HCM, Đà Lạt có lẽ là điểm đến du lịch gần nhất, thu hút sự quan tâm của giới trẻ không chỉ vì cảnh mà còn bởi không khí se lạnh quanh năm. Trước đây, đa phần những người tự lái xe đi Đà Lạt chọn tuyến quốc lộ 20, qua địa phận Đồng Nai nhưng hiện tại, cung đường kết hợp giữa cao tốc Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết và đèo Gia Bắc (quốc lộ 28) đã trở thành tuyến đường ưa chuộng của nhiều người.

Nhiều tài xế chọn xe điện để đi chơi xa, dã ngoại vì vận hành êm ái, tiết kiệm chi phí vận hành hiệu quả ẢNH: C.V

Ưu điểm của những cung đường này là rút ngắn thời gian di chuyển, có cảnh quan đẹp. Đổi lại, cung đường này có nhiều địa hình đèo quanh co, độ dốc lớn, đòi hỏi lái xe phải có nhiều kinh nghiệm.

Đặc biệt với ô tô điện hiện nay đang có phạm vi hoạt động trung bình từ 300 - 450 km mỗi lần sạc đầy, tài xế cần phải hiểu rõ về nguyên lý hoạt động, tiêu hao điện năng của loại phương tiện này để chủ động tính toán lượng pin, tốc độ vận hành và thời gian sạc hợp lý.

Lưu ý gì khi lái xe điện từ TP.HCM đi Đà Lạt?

Trên hành trình di chuyển từ TP.HCM - Đà Lạt, nếu đi tuyến đường Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết, phải trải qua nhiều cung đường đèo dốc như đèo Gia Bắc, Prenn... Khi ô tô điện lên dốc, xe sẽ tiêu hao năng lượng nhanh hơn đáng kể so với đi đường bằng.

Nguyên nhân vì xe cần phải sinh công suất, lực kéo lớn hơn để đi lên địa hình dốc, do đó sẽ hao pin hơn đáng kể so với đi đường bằng phẳng. Trên các dòng xe điện hiện nay đa phần báo mức tiêu thụ điện năng khi vận hành, quãng đường dự kiến và phần trăm pin còn lại để người dùng có thể tự đánh giá mức tiêu hao năng lượng của xe.

Cần tính toán quãng đường và dung lượng pin của xe để tránh gọi cứu hộ trong quá trình di chuyển ẢNH: NGUYỄN TUẤN

Ngược lại, khi đi từ Đà Lạt quay trở về TP.HCM, nhờ đặc điểm địa hình chủ yếu là xuống dốc, đổ đèo, xe điện sẽ tiết kiệm được phần lớn năng lượng do tận dụng hệ thống phanh tái sinh. Đây là công nghệ đặc trưng trên xe điện, cho phép chuyển hóa từ động năng thành điện năng nhờ hãm phanh. Trên thực tế, nhiều tài xế cũng ghi nhận quãng đường di chuyển của xe điện khi đi từ Đà Lạt về TP.HCM cũng dài hơn so với chiều ngược lại.

Ngoài yếu tố địa hình, cách vận hành xe điện trên cao tốc cũng đáng chú ý. Không giống xe dùng động cơ đốt trong, ô tô điện chạy càng nhanh, ít phanh sẽ càng tiêu hao điện năng nhiều hơn. Vì vậy, đoạn đường cao tốc di chuyển từ TP.HCM đến điểm giao với quốc lộ 28 đi đèo Gia Bắc, người lái cần duy trì tốc độ ổn định khoảng 90 - 110 km/giờ để tối ưu điện năng tiêu thụ thay vì tăng tốc đột ngột hoặc duy trì tốc độ cao liên tục.

Tài xế lái xe điện nên cân nhắc dung lượng pin và quãng đường đi để tính toán sạc pin phù hợp ẢNH: C.V

Thêm một lưu ý quan trọng khác là cần chủ động lên kế hoạch sạc pin tại các trạm sạc dọc tuyến. Hiện tại, nhiều thương hiệu ô tô đã và đang phủ rộng mạng lưới trạm sạc trên khắp cả nước. Tài xế cần phải theo dõi và tính toán quãng đường di chuyển của xe sao cho phù hợp, tránh tình trạng để gần cạn pin mới tìm trạm sạc.

Nhìn chung, việc dùng ô tô điện để đi từ TP.HCM - Đà Lạt và quay về hoàn toàn khả thi và tiết kiệm rất nhiều chi phí nếu người lái nắm được đặc trưng địa hình tuyến đường, tính toán lượng pin tiêu hao hợp lý và tận dụng công nghệ phanh tái sinh trên những đoạn đèo dài. Điều quan trọng là cần thay đổi thói quen chạy xe điện so với xe động cơ đốt trong trước đây để có chuyến đi an toàn, hiệu quả.