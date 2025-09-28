Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM phối hợp truy bắt kẻ trộm ô tô như 'phim hành động'

Trần Duy Khánh
28/09/2025 16:13 GMT+7

Đang đi tuần tra, Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhận thông tin, lập tức phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt kẻ trộm ô tô rồi bỏ chạy.

Chiều 28.9, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt, bàn giao kẻ trộm ô tô ở Lâm Đồng rồi bỏ chạy về miền Tây.

Các chiến sĩ CSGT TP.HCM cùng người dân khống chế kẻ trộm ô tô

Trưa cùng ngày, Công an TP.HCM nhận tin báo về một vụ trộm ô tô ở tỉnh Lâm Đồng (xảy ra ở tỉnh Bình Thuận cũ) rồi bỏ chạy, hướng về miền Tây. Đặc điểm nhận dạng là một người đàn ông, lái ô tô trộm được, biển số 51A-305.39, đang qua cầu Phú Cường, hướng tỉnh Bình Dương cũ về Củ Chi, TP.HCM.

Đúng lúc này, trung tá Phan Thanh Tuấn, Trạm trưởng Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ tuần tra cùng các chiến sĩ thì phát hiện ô tô có đặc điểm nhận dạng tương tự. Thời điểm phát hiện, ô tô đang di chuyển qua giao lộ tỉnh lộ 7 - tỉnh lộ 2, với tốc độ rất nhanh.

Ngay lập tức, trung tá Tuấn cùng lực lượng CSGT Tây Bắc truy đuổi đối tượng qua nhiều tuyến đường, dài gần 50 km, đến ấp Đức Ngãi 2, xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) thì khống chế thành công. Qua kiểm tra, kẻ trộm có mang theo dụng cụ bẻ khóa xe.

Nghi phạm trộm ô tô bị công an bắt giữ

Đối tượng được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, sau đó bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo quy định.

