Thời sự

Công an TP.HCM bắt người trốn truy nã ở Campuchia vừa về nước

Trần Duy Khánh
26/09/2025 20:54 GMT+7

Trong lúc nhậu, nam thanh niên 22 tuổi đập ly vào đầu bạn gây thương tích rồi bỏ trốn truy nã qua Campuchia. Đến nay về nước thì bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Ngày 26.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân (thành phố Thủ Đức cũ) bắt giữ Nguyễn Nhứt Huy (22 tuổi, quê Hải Phòng), người bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC01 (Tổ địa bàn thành phố Thủ Đức cũ) nắm thông tin Huy đang ở cùng bạn gái tại khách sạn trên đường Lê Văn Chí (phường Linh Xuân) nên phối hợp công an phường tổ chức vây bắt. Thời điểm tổ công tác ập vào, Huy vẫn còn đang ngủ và bị lực lượng khống chế ngay lập tức.

Công an TP.HCM bắt người trốn truy nã ở Campuchia vừa về nước- Ảnh 1.

Huy bị công an bắt giữ

ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Thời điểm trước khi bị các trinh sát bắt giữ, Huy trốn truy nã ở Campuchia và vừa trở về nước.

Nội dung vụ án cho thấy, 0 giờ 24 phút ngày 8.7.2024, Huy cùng với Phạm Huy Anh và một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại quán Ốc Bi 2 (đường 11, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức cũ). Khi đã say, Huy và Anh xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc này, Huy dùng ly uống bia đánh vào đầu Anh. Vụ việc chỉ dừng lại khi nhiều người vào can ngăn.

Anh được một người bạn trong nhóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Hậu quả vụ việc làm Anh bị thương dài 4 cm ở sau đỉnh đầu, 2 vết thương ở sau gáy, chảy nhiều máu. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y TP.HCM xác định nạn nhân bị thương tích 5%.

Qua làm việc với công an, Huy thừa nhận hành vi với lý do lúc nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc.

Ngày 29.10.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 2 tháng với Nguyễn Nhứt Huy về tội cố ý gây thương tích. Quyết định được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Tuy nhiên, đến ngày 29.10.2024, Huy tự ý bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan chức năng không rõ đi đâu. Đến ngày 27.12.2024 thì cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Huy về hành vi nói trên.

