Lấy lời khai nhóm hành hung người khác đến ngất xỉu giữa đường ở TP.HCM

Ngày 22.9, Công an phường Tam Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai đối với Nguyễn Thái Bình (31 tuổi, ở phường Tam Bình) và Đặng Trung Hiếu (31 tuổi, ở phường Tân Đông Hiệp), để làm rõ vụ hành hung làm một người trọng thương trên đường số 6 (thành phố Thủ Đức cũ).

Nạn nhân trong vụ việc là anh T.Đ.K (27 tuổi, ở phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức cũ).

Nhóm người hành hung nạn nhân giữa đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chiều cùng ngày, công an đã đưa Bình và Hiếu cùng một số người liên quan đến nơi xảy ra vụ việc để dựng lại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu, công an xác định, gần 19 giờ ngày 20.9, anh K. đứng nói chuyện với anh L.T.H (khách thuê trọ tại địa chỉ 28 đường số 6, khu phố 40, phường Tam Bình).

Lúc này, Bình chạy xe máy chở Hiếu tới và tông trực diện vào anh K. Cú tông mạnh làm cả 3 ngã ra đường. Hiếu đứng dậy, nhặt 1 khúc gỗ và cùng Bình hành hung anh K. Anh K. vùng dậy bỏ chạy thì Hiếu và Bình tiếp tục đuổi đánh. Đến trước số nhà 37, anh K. chống trả rồi tiếp tục bỏ chạy và ngã xuống đường. Anh H. chạy theo can ngăn nhưng bất thành do bị Hiếu đe dọa. Tại đây, Bình và Hiếu tiếp tục hành hung anh K. đến ngất xỉu giữa đường.

Tiếng la hét khiếp đảm của người bị truy đuổi, hành hung

Trong lúc đuổi đánh, nhóm người la hét dữ dội khiến người dân khu vực khiếp sợ, gây ảnh hưởng an ninh trật tự khu vực.

Anh K. sau đó được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ xác định, anh K. bị chấn thương ngực, tổn thương khớp gối, ù tai, đau bụng, đau vùng chậu, tổn thương đầu, vết thương hở ở tay. Đến hôm nay (22.9), anh K. vẫn còn ở bệnh viện.

Vụ việc sau đó được người dân trình báo đến cơ quan công an, đồng thời đăng tải clip lên mạng xã hội.

Công an nhanh chóng vào cuộc truy xét, đưa những người liên quan về trụ sở lấy lời khai, để làm rõ, xử lý theo quy định. Bước đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà.