TP.HCM: Người đàn ông bị truy đuổi, hành hung đến ngất xỉu giữa đường

Sáng 22.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc 2 nam thanh niên truy đuổi, hành hung 1 người đàn ông đến ngất xỉu giữa đường.

Đoạn clip ghi lại vụ người đàn ông bị hành hung đến ngất xỉu giữa đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, đoạn clip dài hơn 30 giây được ghi lại bởi camera nhà dân cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm, khá vắng. Lúc này, phía xa có tiếng la hét vọng lại và một nhóm khoảng 4 người đang đuổi nhau, trong đó có nam thanh niên tay cầm gậy. Khiếp sợ, người dân 2 bên đường vội bỏ vào nhà.

Trong lúc truy đuổi, 1 người đàn ông bị ngã, trượt dài ra đường thì bị 2 nam thanh niên lao tới hành hung. 1 nam thanh niên đạp thẳng vào cổ, đấm, đá vào đầu nạn nhân. Người khác đến can ngăn thì bị nam thanh niên còn lại dùng gậy uy hiếp.

Lúc này, nạn nhân vùng dậy định bỏ chạy thì bị 2 nam thanh niên tiếp tục hành hung. Vụ việc chỉ dừng lại khi người đàn ông gục ngất xỉu giữa đường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tối 20.9 tại đường số 6, phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Tam Bình cho biết, công an đã triệu tập, lấy lời khai 2 nam thanh niên có hành động hành hung người khác và đang tiếp tục xác minh, mời những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Về phía nạn nhân, đã nhập viện điều trị, cơ quan chức năng đang khẩn trương giám định thương tích để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.