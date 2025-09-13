Vụ nha khoa Tuyết Chinh: Bệnh nhân thắc mắc quyền lợi giải quyết thế nào?

Ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra, làm rõ về tội "gây rối trật tự công cộng".

Bà Tuyết Chinh là chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ).

Chủ nha khoa Tuyết Chinh bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 8.9, Sở Y tế TP.HCM phối hợp UBND phường Hạnh Thông kiểm tra nha khoa Tuyết Chinh và yêu cầu tạm ngưng hoạt động cho đến khi giải quyết xong vụ việc nữ bác sĩ này bị tố cáo hành hung, có thái độ thiếu văn hóa với bệnh nhân.

Làm việc với cơ quan công an, bà Tuyết Chinh khai nhận nguyên nhân bà có hành động tấn công, đập điện thoại, có thái độ thiếu văn hóa với bệnh nhân 31 tuổi là vì bệnh nhân đến cơ sở nha khoa để phàn nàn về chất lượng dịch vụ.

Sau khi vụ việc xảy ra, hàng loạt bệnh nhân tìm đến nha khoa thì thấy cơ sở đã đóng cửa, nhắn tin, liên lạc qua Zalo thì thấy đã bị hủy kết bạn, chặn liên lạc, số điện thoại thì không thể liên lạc được.

Trong bối cảnh nói trên, hàng loạt bệnh nhân đang sử dụng dịch vụ tại nha khoa Tuyết Chinh (đã thanh toán tiền một phần hoặc toàn bộ) e ngại ảnh hưởng kết quả điều trị, sức khỏe và quyền lợi.

Chị P.H.Y (33 tuổi, bệnh nhân sử dụng dịch vụ niềng răng tại nha khoa Tuyết Chinh) cho biết, đã thanh toán toàn bộ số tiền 46 triệu đồng cho gói điều trị (có biên lai, mỗi tháng góp 1,5 triệu đồng). Hợp đồng bắt đầu từ cuối năm 2023, kéo dài 24 tháng, thời gian bảo hành 5 năm.

Đến nay, quá trình điều trị đang đi đến giai đoạn kết thúc thì bác sĩ, chủ nha khoa bị tạm giữ hình sự, cơ sở bị yêu cầu tạm ngưng hoạt động. Trong khi, những người còn lại của phòng khám được cơ quan chức năng xác định chưa có giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

"Hiện phòng khám ngưng hoạt động khiến quá trình niềng răng của tôi và nhiều bệnh nhân bị gián đoạn. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến kết quả điều trị mà còn có nguy cơ gây hại cho sức khỏe răng miệng. Các khoản chi phí đã thanh toán và quyền lợi cần được giải quyết kịp thời", chị Y. chia sẻ.

Tương tự là trường hợp của chị N.T.K.T, đã đóng tiền 19 triệu đồng/27 triệu đồng (có biên lai, góp mỗi tháng 1,5 triệu đồng) cho gói niềng răng tại nha khoa Tuyết Chinh. Hợp đồng bắt đầu từ tháng 6.2024, kéo dài 2 năm. Hiện răng của chị T. trong giai đoạn giảm hô. Tuy nhiên, đến nay cơ sở này xảy ra sự cố, chị T. lo lắng về các quyền lợi, sức khỏe răng miệng.

Biên lai thu tiền của nha khoa với bệnh nhân qua các giai đoạn ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hiện tại, có khoảng 200 bệnh nhân với đầy đủ thông tin tên tuổi, số điện thoại, hợp đồng, biên lai chứng minh đóng tiền sử dụng dịch vụ tại nha khoa Tuyết Chinh, yêu cầu được giải quyết quyền lợi.

Luật sư hướng dẫn bệnh nhân giải quyết vụ việc

Dưới góc độ pháp lý, thạc sĩ, luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn luật sư TP.HCM) nhìn nhận, trong giai đoạn này, bệnh nhân có quyền yêu cầu phía phòng khám bàn giao lại hồ sơ bệnh án, phim X-quang hoặc tài sản cá nhân đã gửi tại phòng khám. Đồng thời có quyền chuyển hồ sơ điều trị sang cơ sở khác để tiếp tục chữa trị.

Nếu bệnh nhân có phát sinh thiệt hại về tài sản, sức khỏe do dịch vụ y tế bị gián đoạn đột ngột, bệnh nhân có thể yêu cầu bồi thường dân sự căn cứ điều 584 và điều 592 bộ luật Dân sự 2015.

Để thực hiện quyền lợi của mình, bệnh nhân trước hết nên liên hệ các cơ quan quản lý có thẩm quyền như Sở Y tế TP.HCM, UBND phường và công an địa phương để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục nhận lại hồ sơ bệnh án, tài sản hoặc các giấy tờ liên quan.

Đồng thời, người bệnh cần giữ lại toàn bộ bằng chứng như biên lai thanh toán, hình ảnh, clip, hợp đồng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu nào có giá trị chứng minh, nhằm làm cơ sở yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại nếu phát sinh tranh chấp.

Trong trường hợp từng chứng kiến vụ việc hoặc là người bị hại bị hành hung, bệnh nhân cũng có nghĩa vụ hợp tác điều tra, cung cấp lời khai trung thực và tài liệu liên quan, góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) nhìn nhận nha khoa Tuyết Chinh có trách nhiệm về dân sự với khách hàng đã và đang thực hiện dịch vụ. Trong thời gian này, cơ sở có thể hoàn trả lại một phần hoặc toàn bộ chị phí đã nhận và thực hiện một phần hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng tiếp tục giải quyết, trên sự thỏa thuận với khách hàng. Nếu không thỏa thuận được thì vụ việc được giải quyết bởi tòa án có chức năng.