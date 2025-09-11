Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh đánh khách đến niềng răng khai gì?

Ngọc Lê
Ngọc Lê
11/09/2025 15:32 GMT+7

Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, Q.Gò Vấp cũ, TP.HCM) khai nhận có hành vi xua đuổi khách, do nóng giận, không kiểm soát được hành vi nên đã hành hung khách hàng.

Liên quan vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng lan truyền trên mạng xã hội, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ở phường An Phú Đông, là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh đánh khách đến niềng răng khai gì?- Ảnh 1.

Công an TP.HCM đọc quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh

ẢNH: THANH TUYỀN

Tại cơ quan điều tra, bà Chinh khai nhận những hình ảnh trong clip lan truyền trên mạng xã hội là đúng với diễn biến vụ việc xảy ra tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Bà Chinh khai rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ việc chị N.T.T.T (31 tuổi, quê Đắk Lắk) nhiều lần đến phòng khám phản ứng về kết quả niềng răng.

Chủ cơ sở nha khoa này khai, phòng khám đã từng đề xuất các giải pháp khắc phục, như cắt nướu và tẩy trắng răng miễn phí, nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Bà Chinh thừa nhận đã có hành vi xua đuổi khách, nhưng vì "nóng giận, không kiểm soát được hành vi" nên đã hành hung chị T. Cụ thể, bà Chinh đã dùng tay đánh, cầm thanh sắt đe dọa và làm hư hỏng điện thoại, mắt kính của chị T.

Khách hàng niềng răng 2 năm, xương răng bị hư hại

Còn theo lời chị T. cho biết, sau khi niềng răng tại nha khoa Tuyết Chinh từ năm 2021, đến gần 2 năm sau, chị phát hiện răng bị nghiêng vào trong. Khi đi khám tại cơ sở khác, bác sĩ cho biết xương răng đã bị hư hại.

Tháng 8.2024, chị quay lại tháo niềng nhưng tình trạng răng không cải thiện. Chị nhiều lần liên hệ để phản ánh nhưng chỉ gặp được nhân viên, không thể gặp trực tiếp bà Chinh.

Chiều 3.9, chị T. cùng một người bạn (33 tuổi) đã đến phòng khám với mong muốn gặp trực tiếp bà Chinh để giải quyết.

Lúc đang ngồi chờ thì bà Chinh xuất hiện, cầm gậy sắt, tấn công, giật điện thoại ném vỡ, làm rơi kính mắt. Bạn chị cũng bị tác động vào đầu, choáng váng, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi clip lan truyền trên mạng, Công an TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM nhanh chóng vào cuộc làm rõ. 

Sở Y tế đã kiểm tra phòng khám nha khoa Tuyết Chinh và phát hiện nhiều vi phạm như: không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất sau khi được cấp phép, cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn, không lập hồ sơ bệnh án theo quy định, quảng cáo dịch vụ sai phạm.

Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận tại cơ sở này có 3 nhân viên hành nghề nhưng chưa xuất trình được giấy phép. Sở Y tế đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Hiện Công an TP.HCM đang trưng cầu giám định thương tích đối với chị T. và xác định thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

