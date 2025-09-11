Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tạm giữ hình sự chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh đánh khách
Video Thời sự

Tạm giữ hình sự chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh đánh khách

Ngọc Lê
Ngọc Lê
11/09/2025 08:48 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông), là chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (địa chỉ tại phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ) liên quan vụ hành hung khách hàng.

Liên quan vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng, ngày 11.9, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ở phường An Phú Đông) để điều tra, làm rõ về tội "gây rối trật tự công cộng". Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Tạm giữ hình sự chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh đánh khách

 Mâu thuẫn từ dịch vụ, hành hung khách hàng bằng cây sắt

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 3.9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ.

Ngay sau đó, Công an phường Hạnh Thông đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM mời bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ cơ sở, đến làm việc.

Tại cơ quan công an, các bên liên quan tường trình, chị T. là khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại nha khoa Tuyết Chinh. Giữa chị T. và bà Chinh đã phát sinh mâu thuẫn liên quan đến chất lượng dịch vụ.

- Ảnh 1.

Công an đọc lệnh tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh

ẢNH: NGỌC LÊ

Đỉnh điểm là vào ngày 3.9, khi chị T. cùng bạn đến cơ sở để yêu cầu giải quyết, 2 bên đã xảy ra cự cãi gay gắt. Thay vì đối thoại, bà Chinh được cho là đã có hành vi dùng một cây sắt để đe dọa, đánh chị T., đồng thời giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của nữ khách hàng.

Mặc dù chồng và bảo vệ của cơ sở đã vào can ngăn, bà Chinh vẫn tiếp tục hành vi hung hãn, gây náo loạn và mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu vực.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng: Tạm ngưng hoạt động phòng khám

Xôn xao clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Xôn xao clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Tối 7.9.2025, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc một người phụ nữ mặc áo blouse (được cho là chủ phòng khám nha khoa) hành hung khách hàng.

