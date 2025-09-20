Công an xã ở TP.HCM sẽ tham gia điều tiết, xử lý vi phạm cùng CSGT

Ngày 20.9, Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức tập huấn cho lực lượng công an cấp xã, lực lượng an ninh trật tự và thanh niên xung phong tham gia chỉ huy, điều khiển giao thông, xử lý vi phạm, chống ùn tắc, ở 168 xã, phường trên địa bàn TP.HCM.

Tại trụ sở của Công an TP.HCM trên địa bàn phường Chánh Hiệp (trụ sở Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), hơn 300 cán bộ, chiến sĩ là công an cấp xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã tham gia lớp tập huấn.

Trên 300 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tham gia lớp tập huấn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã được Phòng CSGT Công an TP.HCM tập huấn, hướng dẫn về công tác chỉ huy, điều khiển giao thông tại các chốt, giao lộ trọng điểm; phương án phân luồng giao thông từ xa, giải tỏa ùn tắc giao thông.

Quy trình phối hợp lực lượng CSGT xử lý các hành vi vi phạm; kỹ năng ứng xử văn hóa, khôn khéo, kiên quyết trong khi thi hành công vụ. Ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, bản đồ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành giao thông…

Minh họa một động tác trong nghiệp vụ điều tiết giao thông tại lớp tập huấn cho công an cấp xã ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

CSGT sẽ làm tổ trưởng ở 191 chốt giao thông trọng điểm

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn, kiềm chế và phòng ngừa ùn tắc, Công an TP.HCM đã bố trí công an cấp xã và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện điều tiết ở 366 chốt trên địa bàn TP.HCM.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM phát biểu khai mạc lớp tập huấn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo thượng tá Phạm Quang Trưởng, trong 366 chốt có 191 giao thông trọng điểm, Công an TP.HCM sẽ bố trí lực lượng CSGT (áo vàng) làm tổ trưởng, trực tiếp phối hợp với công an cấp xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tham gia chỉ huy, điều khiển giao thông, xử lý vi phạm, chống ùn tắc…

"Qua kiểm tra ban đầu, chúng tôi thấy một số cán bộ, chiến sĩ trực tại các chốt giao thông nhưng chưa phát huy được hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu về chỉ huy, điều hòa, xử lý những tình huống xung đột giao thông. Hiệu lệnh còi, gậy, động tác… cũng chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Chính vì vậy, lớp tập huấn sẽ bồi dưỡng, hướng dẫn cho các đồng chí hoàn chỉnh, hoàn thiện hơn về những kỹ năng nghiệp vụ này", thượng tá Phạm Quang Trưởng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo kế hoạch của Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong quá trình triển khai thực hiện, công an cấp xã sẽ chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng chống ùn tắc tại địa bàn cấp xã; phân công, bố trí lực lượng cụ thể tại từng chốt, giao lộ.

Đồng thời, công an cấp xã cũng phối hợp, hỗ trợ CSGT dừng phương tiện, kiểm tra, lập biên bản, tập trung xử lý các hành vi như dừng đỗ sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch kẻ đường, đi xe lên hè phố, không đội mũ bảo hiểm...; kịp thời thông tin, phối hợp các lực lượng khi phát sinh tình huống phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.