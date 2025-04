Bình Dương: Tạm giữ người giả công an xin CSGT bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

Ngày 27.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tố (24 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do liên quan đến vụ vi phạm nồng độ cồn, rồi dùng giấy chứng minh công an nhân dân giả để xin bỏ qua vi phạm.

Trước đó, khoảng gần 0 giờ ngày 25.4, Lê Văn Tố điều khiển xe du lịch, lưu thông trên đường Nguyễn Du (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) thì bị tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Giấy tờ của Lê Văn Tố trong đó có giấy chứng minh công an nhân dân giả ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện Lê Văn Tố có nồng độ cồn 0,3312 mg/l khí thở. Sau đó, CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ có liên quan thì Lê Văn Tố đưa ra 1 giấy chứng minh công an nhân dân và tự xưng đang công tác tại Công an TP.HCM, để xin CSGT bỏ qua vi phạm.

Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng, giấy chứng minh công an nhân dân của Tố đưa ra là giả. Sau đó, Tố bị lập biên bản tạm giữ các giấy tờ liên quan giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Tố khai nhận với công an đã mua giấy chứng minh công an nhân dân giả của một người chưa rõ lai lịch với giá 1 triệu đồng, dùng để đi đường. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.